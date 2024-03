Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria ad Are? Cresce il montepremi stagionale

Federica Brignone ha vinto il gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista svedese e ha così conquistato il quinto successo stagionale dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant, il sigillo nel superG della Val d’Isere e l’affermazione nel superG di Kvitfjell. La valdostana è stata impeccabile in terra scandinava, ha recuperato di forza dalla terza posizione ottenuta nella prima manche e ha fatto festa davanti alla padrona di casa Sara Hector e alla svizzera Lara Gut-Behrami.

Federica Brignone ha conquistato il 26mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo (Sofia Goggia resta ferma a 24). La nostra portacolori è tornata a ruggire dopo l’apoteosi di settimana scorsa in Norvegia, dimostrando di essere in ottima forma fisica dopo un paio di mesi un po’ discontinui in termini di risultati.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone vincendo il gigante di Are? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.000 euro), lo stesso che aveva portato a casa per ogni vittoria negli ultimi mesi. Federica Brignone ha così toccato quota 410.650 franchi svizzeri (circa 427.500 euro) guadagnati in stagione.

