Quando torna in campo Matteo Berrettini: subito Miami, poi l’avventura sulla terra rossa

Dopo la finale persa nel Challenger 175 di Phoenix tornerà subito in campo Matteo Berrettini: l’azzurro, che in Arizona ha giocato nel main draw grazie ad una wild card, sarà al via del torneo ATP Masters 1000 di Miami, questa volta grazie al ranking protetto (numero 74).

L’azzurro, essendo stato fuori per più di sei mesi, potrà utilizzare il ranking protetto per un massimo di 9 volte nell’arco di 9 mesi: questo gli garantirà l’iscrizione diretta al tabellone principale degli ATP Masters 1000 di Madrid e Roma, nonché al Roland Garros ed a Wimbledon.

Berrettini sarà in tabellone a Marrakech (ultimo degli ammessi), mentre resta da capire quale possa essere, invece il programma dell’azzurro in virtù del fatto che il numero 74 non gli consentirà di essere direttamente in main draw, ad esempio, a Montecarlo ed a Barcellona, tornei con tabelloni principali a 56 ed a 48.

PROSSIMI TORNEI MATTEO BERRETTINI

20-31 marzo ATP Masters 1000 Miami

1-7 aprile ATP 250 Marrakech

7-14 aprile ATP Masters 1000 Montecarlo – Qualificazioni (?)

15-21 aprile ATP 500 Barcellona – Qualificazioni (?)

24 aprile-5 maggio ATP Masters 1000 Madrid

8-19 maggio ATP Masters 1000 Roma

26 maggio-9 giugno Roland Garros

17-23 giugno ATP 500 Queen’s – Qualificazioni (?)

1-14 luglio Wimbledon