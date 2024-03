Quando torna in campo Luca Nardi? Il calendario dei prossimi tornei dopo Indian Wells

Luca Nardi è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: l’azzurro resterà negli Stati Uniti e si sposterà ora in Florida per partecipare alle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Miami, previste il 18 e 19 marzo.

Il torneo statunitense vedrà poi il tabellone principale iniziare il 20 marzo e concludersi il 31: a seconda di quanto lontano l’azzurro andrà nel main draw, verrà ripensato il calendario di Nardi. Il tennista italiano, infatti, risulta iscritto al Challenger di Napoli, in programma dal 24 al 31 marzo.

Anche in questo caso l’avanzamento nel torneo partenopeo influirà sulla manifestazione successiva, dato che Nardi risulta iscritto alle qualificazioni del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo, programmate per il 30 e 31 marzo, con tabellone principale previsto dall’1 al 7 aprile.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI LUCA NARDI

18-19 marzo Qualificazioni ATP Masters 1000 Miami

20-31 marzo ATP Masters 1000 Miami

24-31 marzo Challenger ATP Napoli

30-31 marzo Qualificazioni ATP 250 Estoril

1-7 aprile ATP 250 Estoril