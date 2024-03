Quando si gioca Cobolli-Norrie: il nuovo orario dopo la sospensione, programma ATP Miami, tv, streaming

Flavio Cobolli affronterà Cameron Norrie al secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, reduce dalla vittoria contro il lucky-loser Yuki Nishioka, se la dovrà vedere contro il temibile britannico. Il 21enne, attuale numero 63 del ranking ATP, incrocerà il 28enne, numero 31 del mondo.

L’azzurro proverà a sovvertire il pronostico della vigilia contro un avversario più esperto e rodato, cercando di giocare il suo miglior tennis sul cemento statunitense. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione al terzo turno da giocare probabilmente contro il russo Daniil Medvedev (il numero 3 del circuito è ampiamente favorito contro l’ungherese Fucsovics).

L’appuntamento è per sabato 23 marzo, sarà la terza partita sul Campo 6 a partire dalle ore 16.00. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il tedesco Koepfer e l’argentino Sebastian Baez, poi toccherà al match tra il cinese Shang e lo spagnolo Davidovich Fokina. A seguire spazio al nostro portacolori.

Ricordiamo che il confronto era già previsto per venerdì 22 marzo, ma la pioggia ha fatto slittare l’incontro di un giorno. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Cobolli-Norrie, secondo turno del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-NORRIE, MASTERS 1000 MIAMI

Sabato 23 marzo

Terzo match dalle ore 16.00 Flavio Cobolli vs Cameron Norrie – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 16.00 sul Campo 6, si giocano Koepfer-Baez e Shang-Davidovich Fokina. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-NORRIE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.