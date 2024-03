Puppo sul match di Sinner: “Con Shelton è stato sempre in controllo. Lehecka ha svoltato con Berdych”

Italia ancora protagonista al Masters 1000 di Indian Wells 2024, con Jannik Sinner che conserva l’imbattibilità stagionale e batte anche Ben Shelton 7-6 6-1 qualificandosi per i quarti di finale. Di questo e di molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).

“Per me Sinner era favorito e anche se fosse andata al terzo set, non lo vedevo così in lotta. A mia sensazione ci sono stati forse due momenti insidiosi: Jannik all’inizio ha dovuto riabituarsi a questo standard fuori dagli schemi come velocità di palla, consistenza e dal fatto che Shelton è mancino, poi c’era abbastanza vento e non aveva ancora giocato di sera. Ha offerto quelle palle break, dopo è arrivato il suo break a inizio primo set e lì chiaramente ha messo le cose nella giusta direzione. Poi con un avversario del genere può succedere che ti trovi una risposta con un pizzico di fortuna, e quando è andato a servire per il primo set sul 5-4 il parziale si è allungato“, dichiara Puppo.

“Comunque non ho mai avuto la sensazione che la partita gli stesse sfuggendo di mano, anche se c’è stato sicuramente match almeno nel primo set. Ho visto tanti errori di Shelton e qualcuno in più rispetto alle altre due partite da parte di Sinner. Non ci sono stati tanti scambi da highlights. L’altro momento che mi ha fatto un po’ pensare è stato ad inizio secondo set quando Shelton ha cominciato a giocare libero, con le palle che viaggiavano e stavano dentro, però è durato poco perché ha sbagliato tanto nel secondo set“, aggiunge il telecronista di Eurosport.

Puppo ha poi toccato il tema relativo al fastidio al gomito evidenziato in alcune occasioni da Sinner: “In conferenza stampa Jannik ha spiegato che, contro un giocatore così, quando stecchi o comunque non colpisci bene la palla, senti le vibrazioni del colpo ancora di più. Comunque ha detto che non c’è nessun problema“.

Sul prossimo avversario ai quarti: “Lehecka è un giocatore pericoloso. Non sapevo si fossero già incrociati in qualche modo, però tanto tempo fa. Sono coetanei, quindi un po’ si sono incrociati. Comunque è una partita che lascia il tempo che trova, Lehecka è salito molto di colpi nell’ultimo periodo. Forse proprio alle Next Gen Finals di Milano ci aveva fatto vedere quel potenziale. Adesso è seguito da Berdych. Ha un bell’equilibrio tra i due fondamentali nei colpi a rimbalzo, ha qualità e serve bene. Chiaramente è meno abituato di Sinner a giocare queste partite”

Sulla vittoria di Matteo Berrettini su Gaston nel Challenger di Phoenix al rientro dal lungo stop per infortunio: “È fisiologico il fatto di aver perso il primo set, perché non è abituato a giocare partite. Proprio a Phoenix qualche anno fa aveva cominciato un percorso che lo ha portato a salire anche abbastanza rapidamente in classifica, vincendo quel torneo. Gli altri due set sono stati buoni. Chiaramente sbagliava, ok, però direi bene“.