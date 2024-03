Programma F1, orari e tv GP Arabia Saudita 2024: palinsesto Sky e TV8 7-9 marzo

Una volta rotto il ghiaccio in Bahrain il circus della Formula 1 si sposta sul tracciato cittadino di Jeddah, pista che ospiterà la prossima settimana il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024.

Anche in questa occasione si correrà di sabato per rispettare il Ramadan, dunque le prove libere si svolgeranno il giovedì, mentre le qualifiche andranno in scena il venerdì. Solitamente il Jeddah Corniche Circuit riserva sorprese e spettacolo, speriamo che sia così anche stavolta.

Chiaramente il team da battere sarà la Red Bull, autrice di una convincente doppietta in Bahrain con Max Verstappen e Sergio Perez. La Ferrari sarà invece chiamata a confermarsi seconda forza in campo, con l’obiettivo di piazzarsi davanti a Mercedes, McLaren e Aston Martin.

Si comincia giovedì 7 marzo con la FP1 alle ore 14.30 italiane (le ore 16.30 locali), mentre la FP2 sarà alle ore 18.00. Venerdì 8 si tornerà in pista con la FP3 alle ore 14.30 prima delle qualifiche, pianificate per le ore 18.00. La gara si disputerà sabato 9 marzo alle ore 18.00.

Il fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita andrà in onda n esclusiva Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro, su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) si potranno seguire in differita qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre le differite di qualifiche e gara saranno anche su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024

Giovedì 7 marzo

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.00-19.00 Prove libere 2

Venerdì 8 marzo

Ore 14.30-15.30 Prove libere 3

Ore 18.00-19.00 Qualifiche

Sabato 9 marzo

Ore 18.00 Gran Premio dell’Arabia Saudita

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita di qualifiche e gara su TV8

Diretta streaming: NOW, SkyGO e TV8.it per qualifiche e gara

Diretta testuale: OA Sport