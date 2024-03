Perché Sinner avrà due ‘alleati’ americani per provare a superare Alcaraz nel ranking a Miami

Dopo lo scontro diretto arrivato in semifinale ad Indian Wells, che ha sorriso ad Alcaraz, a Miami sarà a distanza la sfida per il numero 2 ATP tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: i due potranno sfidarsi soltanto in finale.

La distanza in graduatoria tra i due, 495 punti, unita alla differenza degli scarti relativi al torneo del 2023, con l’azzurro che perderà 240 punti in più dell’iberico consente ad Alcaraz di partire in Florida con 735 punti di margine sull’italiano.

Tradotto in soldoni vuol dire che, per operare il sorpasso, Sinner dovrà vincere a Miami e sperare che Alcaraz non arrivi in semifinale. Quali potrebbero essere gli alleati dell’azzurro, in grado di sbarrare la strada allo spagnolo entro i quarti di finale?

Guardando il primo quarto del tabellone, che comprende Alcaraz, numero 1 del seeding, si nota come lo spagnolo al terzo turno dovrebbe incrociare il croato Borna Coric, numero 32, mentre agli ottavi di finale dovrebbe incontrare l’ostico statunitense Ben Shelton, numero 16, il quale a sua volta prima potrebbe incontrare Lorenzo Musetti.

Per quanto concerne il possibile incrocio ai quarti di finale, invece, non c’è un chiaro favorito nel secondo ottavo del tabellone: il seeding premierebbe il polacco Hubert Hurkacz (8) e, in seconda battuta il bulgaro Grigor Dimitrov, ma occorrerà attenzionare lo statunitense Sebastian Korda (28), che potrebbe essere una sorpresa.

RANKING LIVE PRIMA DI MIAMI

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9725 (0)

2 Carlos Alcaraz 8445 (-360)

3 Jannik Sinner 7710 (-600)

4 Daniil Medvedev 6765 (-1000)

TABELLONE ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024

(1) Alcaraz Bye

Vukic-Carballes Baena

Lajovic-Monfils

Bye (32) Coric

(23) Musetti Bye

Safiullin-Q

(WC) Landaluce-Munar

Bye (16) Shelton

(11) Dimitrov Bye

Tabilo-Q

Ruusuvuori-Hanfmann

Bye (19) Mannarino

(28) Korda Bye

Q-Q

Galan-Shevchenko

Bye (8) Hurkacz

(4) Zverev Bye

Auger-Aliassime-Q

Sonego-Evans

Bye (31) Eubanks

(20) Cerundolo Bye

Ofner-(WC) Nishikori

Djere-Q

Bye (15) Khachanov

(9) De Minaur Bye

Muller-(PR) Kwon

Altmaier-Q

Bye (24) Struff

(26) Lehecka Bye

Popyrin-Diaz Acosta

Q-Marozsan

Bye (6) Rune

(7) Ruud Bye

Kotov-Van Assche

Kecmanovic-(WC) Shang

Bye (27) Davidovich Fokina

(22) Jarry Bye

Draper-Daniel

Thompson-Borges

Bye (12) Fritz

(14) Humbert Bye

Hijikata-Van De Zandschulp

Giron-Koepfer

Bye (18) Baez

(30) Norrie Bye

Q-Cobolli

Purcell-Fucsovics

Bye (3) Medvedev

(5) Rublev Bye

Machac-(WC) Blanch

Murray-(PR) Berrettini

Bye (29) Etcheverry

(17) Bublik Bye

Arnaldi-Fils

Darderi-(PR) Shapovalov

Bye (10) Tsitsipas

(13) Paul Bye

(WC) Damm-Zhang

O’Connell-Q

Bye (21) Tiafoe

(25) Griekspoor Bye

Michelsen-Q

Cachin-Q

Bye (2) Sinner