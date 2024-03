Perché Fognini è stato interrotto e Cobolli non ha iniziato: cosa è successo a Indian Wells e punteggi

Sebbene piuttosto sporadicamente, anche in California piove! A Indian Wells il meteo avverso ha rallentato il programma del primo Masters1000 della stagione di tennis. A farne le spese sono stati anche due tennisti italiani: Fabio Fognini e Flavio Cobolli.

Fognini, dopo aver perso il primo set per 4-6, aveva pareggiato i conti nel secondo per 6-2 contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles. La situazione era molto delicata nel terzo parziale, con il veterano ligure sotto 1-2 e, soprattutto, 0-40 al servizio, dunque con ben tre palle break da salvare. Proprio in quel momento, intorno alle 4.00 in Italia, ha cominciato a piovere in maniera abbondante ed il match è stato sospeso.

Ricordiamo che in California le ore di differenza sono 9. Dunque, quando in Italia saranno le 7.00 del mattino, a Indian Wells la lancetta dell’orologio punterà le 22.00 della sera. Attualmente ha smesso di piovere, in taluni campi alcuni addetti stanno addirittura asciugando il cemento con le asciugamani. Dunque il match di Fognini dovrebbe riprendere a breve e concludersi nella prima mattinata italiana.

Diverso il discorso per Flavio Cobolli. Il match del romano non è ancora iniziato e, da programma, l’azzurro dovrà scendere in campo al termine della sfida tra il cileno Alejandro Tabilo ed il russo Pavel Kotov, che sono appena sul 2-1 per il sudamericano nella prima frazione. Dunque, nella migliore delle ipotesi, Cobolli giocherebbe non prima della mezzanotte locale. Vedremo cosa decideranno di fare gli organizzatori: se mandare in campo i giocatori in piena notte oppure rinviare tutto alla giornata successiva (che poi sarebbe già l’8 marzo in Italia).