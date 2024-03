Perché Berrettini sta perdendo posizioni nel ranking ATP nonostante i quarti a Phoenix: le proiezioni

C’è una situazione particolare che si sta verificando nelle proiezioni di ranking di Matteo Berrettini. Questa riguarda, in particolare, il fatto che il romano, nonostante il raggiungimento dei quarti al Challenger di Phoenix (lo stesso risultato di un anno fa), non guadagna gli stessi punti. E, in altri termini, al momento scende in classifica.

La ragione risiede in una combinazione di due fattori legati al 2023. Il primo è che bisogna sommare ai punti di Phoenix della stagione passata anche i 10 di Indian Wells, dove perse con il giapponese Taro Daniel (che dei problemi a Berrettini li ha sempre creati). Il secondo porta dritti al fatto che, nel 2024, è stata decisa una generale diminuzione dei punti guadagnati tramite i Challenger. Così, se l’anno scorso i quarti valevano 32 punti, quest’anno sono 25 quelli guadagnati.

Ecco perché, ad oggi, la situazione lo vedrebbe al 160° posto (con almeno un rischio di scendere legato ad altri risultati in diversi luoghi). Di fatto, adesso Berrettini scende di sei posti. Riguadagnerebbe la zona di classifica che attualmente ha con la semifinale, attraverso la quale si assesterebbe temporaneamente come 153°.

Chiaramente, tutto cambierebbe con ingresso in finale e relativa vittoria: a seconda dei risultati degli altri le combinazioni possibili riguardano in un caso il 141° e il 142° posto, nell’altro il 113° o il 114° nel ranking ATP.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 18 MARZO

Ranking lunedì 4 marzo: 422, 154° posto.

Punti da scartare lunedì 18 marzo: 42 (32 Challenger di Phoenix 2023 + 10 ATP Indian Wells 2023).

Punti da incamerare lunedì 18 marzo: quelli del Challenger di Phoenix 2024 (al momento 25).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 405, 160° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 430 punti, 153° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 470 punti, 141° o 142° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 555 punti, 113° o 114° posto virtuale.