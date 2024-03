Due partite oggi per Berrettini a Phoenix? Gli orari con Atmane e della eventuale semifinale, programma, tv

Ancora una giornata potenzialmente piena per Matteo Berrettini, che si è ritrovato a dover lottare sia contro i propri avversari (Hugo Gaston e Arthur Cazaux) che contro la pioggia. Adesso per lui c’è una prospettiva doppia. Prima, di sicuro, un altro francese, Terence Atmane, e poi l’eventuale semifinale.

Se, infatti, alle 19:30 si giocherà il match tra il romano e il transalpino, resta da capire, in caso di passaggio del turno, quanto si dovrà attendere per giocare quella che, a conti fatti, sarà la seconda semifinale. In ogni caso la prima, quella tra il portoghese Nuno Borges e l’altro giocatore d’Oltralpe Luca van Assche (l’altra faccia della classe 2004 francese, peraltro), non scenderà in campo prima delle 22:00, e solo poi si rivedranno uno tra Berrettini e Atmane e uno tra l’ulteriore francese Quentin Halys e l’australiano Aleksandar Vukic.

Il match tra Matteo Berrettini e Terence Atmane si giocherà alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sul sito di SuperTennis e su SkyGo. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-ATMANE, CHALLENGER PHOENIX 2024 OGGI

Sabato 16 marzo

Campo Centrale

Ore 19:30 Berrettini (ITA) [WC]-Atmane (FRA) [Q] – Quarti di finale

Non prima delle ore 22:00 Borges (POR) [5]-van Assche (FRA) – Semifinale

A seguire Vukic (AUS)/Halys (FRA)-Berrettini (ITA)/Atmane (FRA) – Semifinale

Campo 1

Ore 19:30 Vukic (AUS) [7]-Halys (FRA) [Alt] – Quarti di finale

PROGRAMMA BERRETTINI-ATMANE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: sito di SuperTennis e SuperTenniX, SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport