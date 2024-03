Pentathlon, Coppa del Mondo Cairo 2024: Alice Sotero ed Elena Micheli, segnali incoraggianti per motivi diversi

Il settore femminile del pentathlon moderno italiano ha diversi motivi per sorridere al termine della prima tappa della Coppa del Mondo 2024: al Cairo, in Egitto, Alice Sotero si è classificata quinta, mentre Alessandra Frezza ha chiuso 14ma, Elena Micheli è uscita in semifinale, infine Alice Rinaudo non ha superato le qualificazioni. Meno brillante il settore maschile, con Matteo Cicinelli e Roberto Micheli fuori in semifinale e Giorgio Malan ed Alessandro Colasanti out nelle qualificazioni.

Partendo dalle azzurre qualificate alle Olimpiadi, va rimarcato il peso specifico del quinto posto di Alice Sotero, non certo al top della forma, ed inoltre costretta a rincorrere in semifinale ed in finale dopo un infelice ranking round di scherma che l’ha costretta agli straordinari. A tutto ciò si aggiunge la fatica per le tre gare ravvicinate (a Parigi sarà tutto diverso con sole 36 atlete in gara), tuttavia ha pagato il lavoro svolto sul tiro, eccellente nella settimana egiziana.

Elena Micheli, invece, si è fermata in semifinale, ma nonostante ciò i segnali sono molto incoraggianti, dato che la due volte campionessa iridata è arrivata in Egitto con una sola settimana di allenamento sulle spalle dopo che una fascite plantare l’ha tenuta ferma ai box per 5-6 settimane, facendole saltare anche il Campionato Italiano Senior. Nonostante anche lei sia stata costretta ad una gara tutta in rimonta a causa di un deficitario ranking round di scherma, l’azzurra si è fermata ad 8″ dall’approdo in finale.

Alessandra Frezza è stata proprio l’ultima delle qualificate per l’atto conclusivo nella Semifinale A, nella quale era presente anche Elena Micheli, poi in finale è arrivato il 14° posto, che le ha fruttato punti importanti in ottica qualificazione alle Finali di Coppa del Mondo. Non altrettanto bene il settore maschile, col solo Matteo Cicinelli che ha sfiorato l’ingresso in finale, giungendo a 7″ dall’ultimo dei qualificati nella Semifinale A. Diventa più difficile, dunque, la rincorsa verso la conquista dell’ultimo pass olimpico attraverso il ranking.