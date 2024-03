Pentathlon, Coppa del Mondo Cairo 2024: Alice Sotero quinta ed Alessandra Frezza 14ma. Successi di Gulyas ed Elgendy

La prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno riserva all’Italia il quinto posto di Alice Sotero e la 14ma posizione di Alessandra Frezza nella finale femminile vinta dalla magiara Michelle Gulyas, mentre nell’ultimo atto maschile, senza azzurri al via, si impone il padrone di casa egiziano Ahmed Elgendy.

Nella finale femminile l’ungherese Michelle Gulyas precede di 8″ la sudcoreana Sunwoo Kim, seconda, e di 14″ la britannica Kerenza Bryson, terza. Quinta posizione per Alice Sotero, a 24″, mentre si classifica 14ma Alessandra Frezza, che paga 1’16” al traguardo. Nell’ultimo atto maschile doppietta degli atleti di casa egiziani, con Ahmed Elgendy che precede di 2″ il connazionale Moutaz Mohamed, mentre si piazza terzo a 10″ il polacco Kamil Kasperczak.

Il commento di Alice Sotero al sito federale: “È andata abbastanza bene. È stata una gara faticosa fin dall’inizio, perché in qualifica ho fatto pochissimi punti nella scherma, ed è stato tutto un rincorrere. Poi in finale è andato tutto bene, fisicamente non sono ancora in forma per reggere tre gare, quindi sono soddisfatta del quinto posto. C’è ancora tanto da lavorare sulla scherma, ma sono molto contenta del tiro, perché è andato molto bene nelle tre gare“.

Le impressioni di Alessandra Frezza: “Sono abbastanza soddisfatta di questa prima tappa. Il livello è veramente alto e raggiungere la finale significa aver fatto già un buon lavoro. Sono contenta delle prove sostenute, di come ho affrontato le difficoltà e di come ne sono uscita. Sicuramente si può migliorare ancora qualcosa, ma ci sono stati anche aspetti molto positivi che confermano la mia crescita. Grazie sempre a tutti i miei tecnici per il lavoro che stiamo svolgendo, alla FIPM ed all’Aeronautica Militare per il supporto“.

Il bilancio complessivo del direttore tecnico dell’Italia, Andrea Valentini: “Alice Sotero ha fatto una bella gara, un’ottima conferma e le tre prove di tiro, disciplina sulla quale sta lavorando particolarmente, ci soddisfano molto. Bene anche Alessandra Frezza, che con questa gara prende un bel bottino di punti per la Finale di Coppa del Mondo. C’è ovviamente un po’ di rammarico per Elena Micheli, ma è reduce da un problema al piede e nonostante fosse fuori forma ha dimostrato di essere a ridosso delle prime. In campo maschile rimane il rammarico di non aver centrato la finale, in particolare con Matteo Cicinelli, ma comunque sono arrivati punti per la Finale di Coppa del Mondo“.