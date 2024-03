Pattinaggio artistico, il calendario della prossima stagione: Finali Grand Prix in Francia, Mondiali negli USA

I grandi eventi inerenti alla stagione 2023-2024 di pattinaggio di figura si sono ufficialmente conclusi con i Campionati Mondiali 2024, competizione andata in scena la scorsa settimana in Canada, precisamente a Montrèal. Con aprile, il movimento entrerà dunque nella cosiddetta off season, necessaria per ricaricare le energie e pianificare al meglio l’annata sportiva 2024-2025 che, lo ricordiamo, sarà quella pre olimpica.

Il calendario di massima delle gare è già stato diffuso, anche se ancora mancano alcuni dettagli, legati principalmente alle città che ospiteranno le gare di Grand Prix. Come sempre si partirà nel mese di agosto con la categoria Junior e con la rassegna itinerante di Coppa del Mondo. La prima tappa è prevista in quel di Epinal (21-24 agosto). Seguiranno dunque le prove di Riga (28–31 agosto), Ostrava (4-7 settembre), Bangkok (11-14 settembre), Istanbul (18-21 settembre), Danzica (25-28 settembre) e Lubiana (2-5 ottobre).

I primi big cominceranno a scendere sul ghiaccio nella metà di settembre con il circuito ISU Challenger Series, in particolare con l’ormai classico Lombardia Trophy (13-15 settembre), il Nebelhorn Trophy (19-21 settembre), il Denis Ten Memorial Challenge (3-6 ottobre), il Budapest Trophy (11-13 ottobre), il Trophèe Mètropole Nice Cote D’azur (16-20 ottobre), Il Nepela Memorial (24-26 ottobre), il Tallinn Trophy (24-26 ottobre), la Warsaw Cup (202-24 novebre) e la Golden Spin of Zagabria (4-7 dicembre).

Il Grand Prix Senior verrà invece inaugurato come da tradizione con Skate America (18-20 ottobre), appuntamento che precede Skate Canada (25-27 ottobre), quindi il Grand Prix De France (1-3 novembre), l’NHK Trophy (8-10 novembre), Helnsinki (15-17 novembre), la Cup Of China (22-24 novembre) e l’ultimo atto, previsto ad Orlans (Francia) dal 5 all’8 dicembre.

I Campionati Europei si svolgeranno invece dal 20 al 26 gennaio a Zagabria. Dal 4 al 9 febbraio sarà invece la volta dei Four Continents, in scena a Seoul. La rassegna iridata Junior sarà disputata a Debrecen (24 febbraio-2 marzo), mentre i Mondiali, cruciali per la qualificazione a Milano Cortina 2026, verranno organizzati a Boston (USA).