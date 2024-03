Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri e Fusar Poli uniti anche negli imprevisti. Il precedente olimpico della coach

I Campionati Mondiali di pattinaggio di figura sono ufficialmente andati agli archivi. Il ghiaccio del Centre Bell di Montrèal ha dato ottimi responsi in chiave Italia, complice i quattro piazzamenti nelle prime dieci posizioni in tre specialità diverse, tra cui spicca la medaglia di bronzo di Charlène Guignard-Marco Fabbri.

I danzatori, secondi dopo la rhythm dance, nel libero hanno dovuto cedere il passo ai padroni di casa Piper Gilles-Paul Poirier, abili a scalare di una posizione grazie a un segmento più lungo d’altissimo profilo. Un risultato che ha comunque dei risvolti storici.

Con il metallo iridato gli atleti delle Fiamme Azzurre sono riusciti a conquistare per due anni consecutivi un posto sul podio in tutte le tre competizioni di prima fascia della stagione (Finali Grand Prix, Europei e Mondiali), impresa segnata solo da Carolina Kostner e, nella danza, dalla loro allenatrice Barbara Fusar Poli, in coppia con Maurizio Margaglio.

Ma c’è un altro dato che accomuna il binomio azzurro con la propria mentore, ed è legato proprio all’imprevisto subito dagli azzurri durante le battute finali della free dance, quando Charléne ha dovuto fare i conti con la gonna del proprio abito di gara, finita sotto la lama. Una circostanza capitata anche a Fusar Poli nell’indimenticabile contesto delle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City 2022, chiuse con il bronzo.

In occasione del secondo segmento, l’Original Dance, la fuoriclasse ebbe esattamente lo stesso problema di Charléne: il costume del paso doble, troppo lungo, finì sotto la lama del pattino, causando un piccolo inciampo durante uno slide movement della sequenza in presa, mascherato magistralmente. Così come la propria coach, anche i nostri veterani hanno limitato i danni nel migliore dei modi, terminando una performance da outstanding, apprezzata anche dal competente pubblico canadese, accorso per applaudire i propri beniamini.