Parigi-Nizza 2024, Laurence Pithie: “Deluso per non aver vinto la tappa, sorpreso della Maglia Gialla”

Colpo a sorpresa da parte di Laurence Pithie. Il neozelandese della Groupama-FDJ ha iniziato al meglio la stagione e ha dimostrato anche oggi di avere una gran gamba chiudendo al secondo posto la seconda tappa della Parigi-Nizza 2024: con gli abbuoni l’oceanico classe 2002 ha agguantato la maglia di leader della classifica generale.

Le sue parole all’arrivo: “Sicuramente non me lo aspettavo stamattina ma è molto bello indossare la maglia gialla in una gara come questa. Lotto sempre per la vittoria di tappa. È un po’ deludente non averlo vinto, ma De Kleijn è stato super veloce e ha avuto un fantastico leadout della squadra. Ho potuto seguire il treno dei Tudor ed era quello giusto da seguire”.

Sulla maglia: “È decisamente sorprendente perché è la mia prima gara a tappe del World Tour in Europa e considero ogni giorno come un’esperienza. È fantastico per il futuro”.

Per le prossime tappe: “Ora non vedo l’ora di aiutare il nostro leader David Gaudu. Domani sarà una giornata davvero dura, ma cercheremo di mantenere la maglia e fare un buon lavoro di squadra per David. Partiremo ultimi, così potremo vedere cosa stanno facendo le altre squadre e provare a imparare da ciò”.