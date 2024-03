Paolini-Potapova in tv oggi, orario WTA Indian Wells 2024: programma ottavi e streaming

Jasmine Paolini va a caccia dei quarti di finale nel WTA 1000 di Indian Wells. La tennista toscana vuole proseguire il suo momento magico e soprattutto continuare la sua striscia di imbattibilità, arrivata ora a sette vittorie consecutive. La numero quattordici del mondo affronterà la russa Anastasia Potapova in una sfida sicuramente insidiosa, ma che vede l’azzurra partire con i favori del pronostico.

L’ennesima grande prestazione di Paolini è arrivata nuovamente contro Anna Kalinskaya, battuta una seconda volta dopo il successo nella finale di Dubai. Un’altra pazzesca battaglia con l’azzurra che si è imposta per 6-4 al terzo. Una Paolini ormai entrata in una nuova dimensione e che vedendo il tabellone è probabilmente la maggior indiziata a raggiungere anche la semifinale.

Certamente non bisognerà distrarsi contro una Potapova che ha spazzato via nel turno precedente l’argentina Podoroska con un duplice 6-1. La russa, testa di serie numero 28, ha vissuto un 2024 un po’ sottotono, dove spicca l’eliminazione al primo turno agli Australian Open e sicuramente questo di Indian Wells è il miglior torneo finora giocato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jasmine Paolini-Anastasia Potapova, match valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-POTAPOVA INDIAN WELLS 2024

Martedì 12 Marzo 2024 – Campo 1

1° Match: Jasmine Paolini-Anastasia Potapova – dalle 19.00

PROGRAMMA PAOLINI-POTAPOVA INDIAN WELLS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport