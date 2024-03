Pallanuoto, Trieste-Brescia 10-12 nell’anticipo del Round Scudetto della Serie A1

Il secondo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile premia il Brescia, che passa in casa del Trieste per 10-12. In classifica i lombardi rafforzano il terzo posto, salendo a quota 37, mentre i giuliani restano sesti a quota 24.

Nell’anticipo di martedì scorso il Savona aveva battuto il Telimar per 13-8, mentre domani pomeriggio ci sarà il testa-coda tra Pro Recco e De Akker Team. In questa tornata di gare riposa l’Ortigia, con gli aretusei che difendono comunque il quarto posto grazie ai risultati maturati.

TABELLINO

PN TRIESTE-AN BRESCIA 10-12

PN TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio, I. Buljubasic 2, M. Vrlic, G. Valentino, M. Dasic 3, M. Mezzarobba 2, A. Razzi, L. Marziali, M. Treu, A. Mladossich 3, E. Caruso, R. Liprandi. All. Bettini.

AN BRESCIA: P. Tesanovic, M. Del Basso, V. Dolce 3, A. Balzarini 3, D. Lazic, T. Gianazza, V. Renzuto Iodice 1, S. Guerrato, J. Alesiani 1, E. Manzi, M. Irving 4, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo.

Arbitri: Paoletti e Piano.

Note – Parziali: 2-1, 1-3, 3-3, 4-5. Usciti per limite di falli: Manzi (B) e Marziali (T) nel terzo tempo, Del Basso (B), Valentino (T), Mladossich (T), Guerrato (B) e Gitto (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 3/15 + 2 rigori e Brescia 6/14 + un rigore. Tesanovic (B) para un rigore a Petronio dopo 1’52” del terzo tempo. Spettatori: 400 circa.

ROUND SCUDETTO SERIE A1 PALLANUOTO

Risultati

4^ Giornata – martedì 19 marzo 2024

14:30 R.N. SAVONA – TELIMAR 13-8

4^ Giornata – venerdì 22 marzo 2024

18:15 PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA 10-12

4^ Giornata – sabato 23 marzo 2024

16:30 DE AKKER TEAM – PRO RECCO N e PN Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Riposa: C.C. ORTIGIA 1928

Classifica

1 PRO RECCO N E PN 48

2 R.N. SAVONA 43

3 AN BRESCIA* 37

4 C.C. ORTIGIA 1928 30

5 TELIMAR 28

6 PALLANUOTO TRIESTE 24

7 DE AKKER TEAM 17

* = una partita in più