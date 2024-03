Pallanuoto, Brescia-Ferencvaros 9-11 nel secondo turno dei quarti di finale di Champions League

Nuova battuta d’arresto per l’AN Brescia nel secondo turno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i lombardi vengono battuti in casa per 9-11 dai magiari del Ferencvaros, che restano così da soli al comando del Girone B con 6 punti. La compagine italiana, invece, resta da sola sul fondo della classifica a quota zero.

Nel primo quarto i padroni di casa trovano subito il break con due reti di Irving in meno di un minuto, ma gli ungheresi si riportano altrettanto rapidamente sul 2-2. Faraglia dà il nuovo vantaggio al Brescia, ma gli ospiti pervengono sul 3-3. Nella seconda frazione Balzarini a metà tempo firma il nuovo vantaggio lombardo, ma gli ungheresi arrivano a metà gara sul 4-4.

Nel terzo periodo Irving su rigore firma il 5-4, ma i magiari ribaltano il punteggio e si portano per la prima volta in vantaggio sul 5-6. Nell’ultimo quarto Irving firma il 6-6, gli ungheresi tornano avanti sul 6-7, ma due reti consecutive in superiorità di Balzarini riportano il Brescia a condurre sull’8-7. Negli ultimi 4′ i magiari piazzano un break di 0-4 che decide la gara, ed il rigore segnato da Dolce a 7″ rende solo meno amaro il passivo. Finisce 8-11.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Quarti di finale – 2a giornata

Gruppo A

Jadran Split (Croazia)-Pro Recco 10-13

CN Marseille (Francia)-Novi Beograd (Serbia) 13-14

Classifica

Pro Recco 6, Novi Beograd (Serbia) 6, CN Marseille (Francia) 0, Jadran Split (Croazia) 0.

Gruppo B

Olympiacos (Grecia)-Barceloneta (Spagna) 10-7

AN Brescia-Ferencvaros (Ungheria) 9-11

Classifica

Ferencvaros (Ungheria) 6, Olympiacos (Grecia) 3, Barceloneta (Spagna) 3, AN Brescia 0.