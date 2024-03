Volley femminile, 26ma di A1 col batticuore! Sfide all’ultimo respiro per secondo posto, zona playoff e salvezza

E’ un’ultima giornata di regular season all’ultimo respiro quelle in programma domenica alle 17.00 (tutte le gare in contemporanea) con ancora tanti verdetti da emettere, dalla caccia al secondo posto, alla volata per la conquista degli ultimi posti nei play-off, fino alla salvezza con Bergamo e Cuneo che si giocano un posto in serie A1 nella prossima stagione.

Il campo principale è quello di Bergamo dove si incrociano due delle battaglie in corso, quella per il secondo posto e quella per la salvezza. Di fronte le orobiche che occupano la penultima posizione ed hanno bisogno di almeno un punto per poter sperare nella salvezza o comunque di un punto in più di quelli che farà Cuneo e la Savino del bene Scandicci che ha un punto di vantaggio su Milano nella corsa al secondo posto e necessita di un successo da 3 punti per avere la certezza di chiudere seconda e prendersi il vantaggio del fattore campo in una eventuale bella in semifinale.

Legata alla sfida di Bergamo c’è quella di Pesaro dove entra in scena anche la terza volata di giornata: di fronte la Megabox Ondulati del Savio Pesaro, che ha bisogno di almeno un punto per respingere l’assalto di Casalmaggiore alla zona playoff e poter festeggiare l’accesso agli spareggi scudetto, ma dall’altra parte della rete c’è proprio l’Allianz Milano che ha appena conquistato la finale di Champions e vuole provarci fino in fondo per il secondo posto: serve la vittoria da 3 punti e sperare che Scandicci ne faccia uno in meno a Bergamo.

Per completare il discorso salvezza la Honda Olivero San Bernardo Cuneo, che condivide il penultimo posto in classifica con Bergamo ma ha due vittorie in più, cercherà di ottenere il massimo dalla trasferta sul campo de Il Bisonte Firenze che non ha più molto da chiedere alla sua stagione ma ci terrebbe a chiudere bene davanti al proprio pubblico: chiaro che le due motivazioni saranno diverse.

Tornando alla volata playoff ci sono tre lepri, una di queste è la già citata Vallefoglia, e una inseguitrice come la Trasportipesanti Casalmaggiore che ha trovato l’alchimia giusta, arriva da tre vittorie consecutive, e sul campo di una Reale Mutua Fenera Chieri, già certa da tempo del quinto posto e festante per il trionfo in Cev Cup di mercoledì sera, potrebbe andarsi a prendere quei 3 punti che le permetterebbero di agganciare quota 34 punti ed eventualmente superare una delle squadre che in questo momento si trova in zona playoff, Vallefoglia, Roma o Pinerolo. Con un eventuale successo di Casalmaggiore a Chieri, basta che solo una di queste tre squadre non muova la classifica per regalare i playoff alle lombarde che avrebbero un quoziente set migliore.

La squadra che ha meno patemi, ma che non può permettersi distrazioni, è la Wash4Green Pinerolo che sarà di scena sul campo del fanalino di coda Itas Trentino che se la vuole giocare fino in fondo e lo ha dimostrato mercoledì nel recupero della 20ma giornata contro Bergamo, dando tanto filo da torcere alle orobiche. Molto più complicato il compito di muovere la classifica dell’Aeroitalia Smi Roma che chiuderà il suo campionato (comunque vada, positivo) tra le mura amiche contro l’Igor Gorgonzola Novara già certo del quarto posto ma tutt’altro deciso a stendere i tappeti rossi alle capitoline.

In tutto questo intreccio di volate e traguardi da tagliare c’è l’ultima partita, quella che permetterà a Busto Arsizio di salutare il proprio pubblico e dare appuntamento al prossimo anno e alla capolista già da tempo certa del primo posto Prosecco Doc Imoco Conegliano di dare la caccia alla vittoria numero 42 consecutiva in stagione, festeggiando così anche la conquista della finale di Champions.