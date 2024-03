Pallanuoto: SIS Roma batte Trieste e lo agguanta in classifica nel posticipo della quindicesima giornata

Posticipo al mercoledì per la quindicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto al femminile: è andata in scena oggi la sfida tra Pallanuoto Trieste e SIS Roma che ha visto le capitoline trionfare per 11-8.

È Ranalli a trascinare con tre reti la banda di coach Capanna che sfrutta la situazione, andando a raggiungere a quota 33 punti al terzo posto nella regular season proprio le ragazze di Zizza.

PN TRIESTE-SIS ROMA 8-11

PN TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March 1, S. Cordovani 2, G. Marussi, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta 2, A. Gragnolati, J. Vukovic, I. Riccioli, G. Zizza 1, S. Ingannamorte, A. Zoch. All. Zizza

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti 1, G. Galardi 1, A. Gual Rovirosa 2, C. Ranalli 3, L. Papi, D. Picozzi 1, L. Di Claudio 1, C. Nardini 1, S. Centanni, A. Cocchiere 1, S. Carosi, O. Sesena, A. Aprea. All. Capanna

Arbitri: Piano e Alfi

Note

Parziali: 2-4 2-3 3-2 1-2 Uscita per limite di falli Vukovic (T) nel quarto tempo. Banchelli (R) para un rigore a Gragnolati dopo 6’28” del primo tempo. Pallanuoto Trieste 3/9 + 2 rigori e SIS Roma 3/7 + un rigore. Spettatori: 200 circa.