Pallanuoto femminile, Orizzonte-SIS Roma è il big match del 12° turno di Serie A1. Trieste-Rapallo vale il terzo posto

La terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile propone due scontri diretti d’alta classifica: L’Ekipe Orizzonte deve difendere il primato solitario in graduatoria ospitando la SIS Roma in quello che si presenta come il big match di giornata, mentre Trieste-Rapallo vale il terzo posto, che potrebbe anche essere solitario, visto il difficile impegno delle capitoline.

Spettatrice interessata di questi due scontri diretti sarà la Plebiscito Padova, che ospiterà il Cosenza con l’intento di provare l’aggancio alla vetta in caso di sconfitta dell’Orizzonte, oppure con la possibilità, in caso contrario, di allungare su due delle tre più dirette inseguitrici.

Nella parte bassa della classifica due sfide che però appaiono comunque già scritte: la Brizz Nuoto prova a difendere il sesto posto in casa della Locatelli Genova, ultima ma rinfrancata dal primo punto conquistato nella scorsa giornata, infine il Bogliasco ospita il Como col doppio intento di insidiare proprio le siciliane, seste, ed allungare sul Cosenza, ottavo.

SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

REGULAR SEASON – GIRONE DI RITORNO

3^ Giornata – sabato 2 marzo 2024

15:00 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – BRIZZ NUOTO Genova – Impianto Sportivo Sciorba

16:00 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – COMO NUOTO RECOARO Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

17:00 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA Catania – Piscina Comunale di Nesima

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN Padova – Piscina C.S. Plebiscito

19:00 PALLANUOTO TRIESTE – RAPALLO PALLANUOTO Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

CLASSIFICA

L’EKIPE ORIZZONTE 30

C.S. PLEBISCITO PD 27

S.I.S. ROMA 24

RAPALLO PALLANUOTO 24

PALLANUOTO TRIESTE 24

BRIZZ NUOTO 12

NETAFIM BOGLIASCO 1951 10

COSENZA PALLANUOTO 8

COMO NUOTO RECOARO 3

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 1