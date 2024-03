Pallanuoto femminile, Orizzonte e Plebiscito vittoriose negli anticipi del 15° turno della Serie A1

Si è aperta quest’oggi la quindicesima giornata della regular season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile, la sesta di ritorno: il fine settimana dedicato alle Coppe Europee ha trasformato il turno in uno spezzatino. Protagoniste odierne le prime due della classifica.

Resta in testa L’Ekipe Orizzonte, con le etnee che liquidano in appena otto minuti il Como Nuoto Recoaro, in virtù del primo quarto chiuso sul 9-0, per poi vincere nettamente la sfida per 28-5. Resta a -3 dalla vetta la Plebiscito Padova, che regola le acesi della Brizz Nuoto con un perentorio 18-7.

Sabato il Cosenza ospiterà il Rapallo, in un match che appare segnato, mentre ci sarà il derby ligure, nelle zone calde della classifica, tra Locatelli Genova e Bogliasco 1951. Il turno si completerà, infine, mercoledì prossimo, con lo scontro diretto, in piena zona play-off, tra Trieste e SIS Roma.

TABELLINI

L’EKIPE ORIZZONTE-COMO NUOTO RECOARO 28-5

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, T. Lombardo 2, C. Tabani 3, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 3, V. Palmieri 1, C. Marletta 6, G. Gagliardi 2, M. Borisova 5, A. Longo 3, M. Leone 1, A. Condorelli, Greco 2. All. Miceli.

COMO NUOTO RECOARO: C. Giacon, M. Romano’, M. Fisco, J. Tedesco 1, E. Borg, A. Giraldo 2, F. Cattaneo, B. Romano’ 1, A. Cassano, E. Mercatali, V. Martella 1, A. Volpato. All. Pisano.

Arbitri: Carmignani e Paduano.

Note – Parziali: 9-0, 6-4, 6-1, 7-0. Como Nuoto con 12 a referto. Leone (C) ha fallito un rigore, parato a 4.41 del secondo tempo. Marletta (C) ha fallito un rigore a 4.52 nel terzo tempo (parato). Celona (C) in porta nel secondo tempo. Condorelli in porta nel terzo tempo. Cassano (Co) fuori per tre falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 6/10 +5 rigori, Como 1/5.

CS PLEBISCITO PADOVA-BRIZZ NUOTO 18-7

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle 2, B. Cassara’ 1, M. Schaap 4, A. Casson 2, S. Proietti 1, A. Millo 1, A. Yaacobi, Y. Al Masri 1, C. Meggiato 3, V. Sgro’ 2, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan 1. All. S. Posterivo.

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, A. Vitaliano, G. Pastanella, M. Spampinato 2, V. Sbruzzi 1, I. Pane, D. Namakshtansky, V. Koptseva 2, M. Giuffrida 2, F. Paladino, C. Russo. All. C. Zilleri.

Arbitri: Romolini e Valdettaro.

Note – Parziali: 5-2, 3-1, 5-2, 5-2. Uscita per limite di falli Namakshtansky (B) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Padova 2/6 + 2 rigori e Brizz 0/8 + un rigore. Teani (P) para un rigore a Giuffrida (B) nel secondo tempo. Santapaola (B) para un rigore a Schaap (P) nel secondo tempo.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

REGULAR SEASON

GIRONE DI RITORNO

6^ Giornata – mercoledì 20 marzo 2024

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – COMO NUOTO RECOARO 28-5

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – BRIZZ NUOTO 18-7

6^ Giornata – sabato 23 marzo 2024

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – RAPALLO PALLANUOTO Cosenza – Piscina Comunale

15:00 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – NETAFIM BOGLIASCO 1951 Genova – Impianto Sportivo Sciorba

6^ Giornata – mercoledì 27 marzo 2024

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – S.I.S. ROMA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE* 42

C.S. PLEBISCITO PD* 39

PALLANUOTO TRIESTE 33

S.I.S. ROMA 30

RAPALLO PALLANUOTO 27

NETAFIM BOGLIASCO 1951 13

BRIZZ NUOTO* 12

COSENZA PALLANUOTO 8

COMO NUOTO RECOARO* 6

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 4

* = una partita in più