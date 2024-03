Pallanuoto femminile, le migliori italiane della 14ma giornata di A1. Morena Leone forza 7, Cergol si regala un poker per i 23 anni

Va in archivio la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte fatica per metà gara e poi passa in casa del Bogliasco, rimanendo in testa alla classifica in solitaria. Bene anche la Pallanuoto Trieste, che passa senza troppi patemi d’animo in casa della Brizz Nuoto, mentre la SIS Roma liquida la Locatelli Genova. Punti pesantissimi in zona retrocessione per il Como Nuoto Recoaro, che batte il Cosenza ed ora è penultimo. Andiamo a scoprire le migliori italiane della 14ma giornata del massimo campionato italiano.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 14MA GIORNATA DI SERIE A1

Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte): sette reti per permettere alle etnee di cavarsi d’impaccio in un match che è a lungo complicato. Vanno sottolineate, soprattutto, le tre reti che ad inizio terzo quarto spaccano la partita, portando lo score dal 9-9 al 9-12 e scavando così il solco che risulterà decisivo.

Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste): a poche ore dal 23° compleanno sigla un poker nel match in cui le giuliane passano in maniera agevole contro le acesi della Brizz. La classe 2001 segna tutti i tre gol della compagine triestina nella prima frazione, ponendo poi un ulteriore sigillo nel secondo periodo.

Arianna Gragnolati (Pallanuoto Trieste): chiude virtualmente la partita prendendo idealmente il testimone da Cergol e mettendo a referto a sua volta quattro reti, tre nel secondo quarto ed una ad inizio terzo, quella dell’11-4 che mette la parola fine sulla sfida.

Luna Di Claudio (SIS Roma): va a lei la palma di migliore in acqua per il semplice fatto di essere la top scorer del match in cui viene liquidata la Locatelli Genova, e nella quale va a referto con una quaterna, con le prime due reti siglate a fine primo quarto, quando le capitoline scavano il solco che nei fatti chiude già i conti.

Jamila Tedesco (Como Nuoto Recoaro): tre punti di platino per le lariane, che battono nello scontro diretto per la salvezza il Cosenza, anche grazie alle tre marcature della centroboa classe 1997 che ha il merito, tra l’altro, di siglare il 10-7 che in pratica chiude il match a 3’30” dal termine.