Volley, Trento o Civitanova in finale di Champions League? Svelata l’avversaria che ha già fatto male all’Italia

Lo Jastrzebski Wegiel è la prima finalista della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La formazione polacca, che ai quarti di finale aveva eliminato Piacenza al termine di due incontri abbastanza combattuti, ha avuto ragione dello Ziraat Bankasi Ankara delle stelle Wouter Ter Maat e Matt Anderson.

Dopo la vittoria per 3-0 ottenuta di fronte al proprio pubblico nel confronto d’andata, i ragazzi di coach Marcello Mendez hanno conquistato i primi due set anche nella bolgia della Bankkart Hall della metropoli anatolica e hanno così chiuso il discorso qualificazione. Primo set vinto per 34-32 dopo aver annullato cinque set-point non consecutivi, il secondo vinto per 27-25 con tanto di recupero da 22-24 e altro set-point annullato sul 24-25. A quel punto si è giocato soltanto per le statistiche, con le seconde linee in campo. La partita si è trascinata stancamente fino al tie-break e il Wegiel ha vinto per 3-2 (34-32; 27.25; 16-25; 21-25; 15-7).

Lo Jastrzebski Wegiel tornerà così a disputare l’atto conclusivo della massima competizione europea dopo quello perso lo scorso anno contro i connazionali dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle a Torino. A fare festa grandi stelle internazionali come l’opposto francese Jean Patry e gli schiacciatori polacchi Tomasz Fornal e Rafal Szymura, senza dimenticarsi dei centrali Norbert Huber e Jurii Gladyr, del regista transalpino Benjamin Toniutti e del libero Jakub Popiwczak. Questa società non ha mai alzato al cielo un trofeo continentale.

Lo Jastrzebski Wegiel sarà dunque l’avversaria della formazione italiana che uscirà vittoriosa dall’altra semifinale. Il derby promuoverà una tra Trento e Civitanova: i dolomitici hanno vinto l’andata per 3-1 e domani cercheranno di difendersi dal tentativo di rimonta della Lube, chiamata al ribaltone di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum. Trento perse le finali del 2021 e del 2022 contro lo ZAKSA, si laureò Campione d’Europa per tre volte consecutive tra il 2009 e il 2011. Civitanova venne sconfitta dallo Zenit Kazan nell’atto conclusivo del 2018, ma fece festa nel 2002 e nel 2019 (ultima squadra italiana a imporsi nel torneo).