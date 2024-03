Volley, Daniele Santarelli: “Orgoglioso della squadra, non era facile giocare in questa atmosfera”

Sarà una finale tutta italiana nella Champions League di volley femminile. Dopo la vittoria della Vero Volley Milano al golden set contro il Fenerbahce, è arrivato un altro successo in Turchia per il volley azzurro, visto che la Imoco Conegliano ha superato l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (25-17; 25-15; 24-26; 25-16), vincendo anche il match di ritorno dopo il successo per 3-2 dell’andata.

Queste le prime parole di coach Daniele Santarelli: “Dobbiamo essere contenti ed orgogliosi di queste ragazze e di questa squadra. Abbiamo giocato un primo ed un secondo set pazzesco. Abbiamo toccato tantissimi palloni a muro, abbiamo difeso e contrattaccato con enorme qualità. Sono veramente contento di aver visto giocare così la squadra“.

Il coach della Imoco analizza anche gli altri due set: “Nel terzo set ci siamo rilassati un po’ troppo e abbiamo avuto delle disattenzioni che potevano costarci caro. Poi, però, abbiamo fatto un ottimo quarto set, dove li abbiamo messi in grande difficoltà non mollando mai un punto”.

Una partita non facile, con tutto il pubblico contro, ma Conegliano si è dimostrata ancora una volta una grande squadra: “Non era facile giocare in questa atmosfera. C’era un sacco di pubblico che era pronto a spingere la squadra contro di noi. Abbiamo sicuramente giocato meglio di gara-1 e adesso abbiamo qualche ora per festeggiare, poi subito la testa per al campionato e ai playoff e poi alla finale che ci sarà tra tanto tempo”.