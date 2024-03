Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Il Quinto vede la salvezza, Camogli ad un passo dalla retrocessione

L’ultimo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile vede restare a punteggio pieno la Pro Recco, che passa per 6-16 in casa del De Akker Team. Nel medesimo turno del Round Retrocessione successi per Quinto, Nuoto Roma e Catania.

I genovesi passano in casa del Salerno per 7-9 ed allungano in testa, approfittando della sconfitta del Posillipo, che cade in trasferta contro la Nuoto Roma per 10-7, infine il Catania supera di misura il Camogli per 12-11.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

ROUND SCUDETTO

Risultati

4^ Giornata – martedì 19 marzo 2024

14:30 R.N. SAVONA – TELIMAR 13-8

4^ Giornata – venerdì 22 marzo 2024

18:15 PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA 10-12

4^ Giornata – sabato 23 marzo 2024

16:30 DE AKKER TEAM – PRO RECCO N e PN 6-16

Riposa: C.C. ORTIGIA 1928

Classifica

1 PRO RECCO N E PN* 51

2 R.N. SAVONA 43

3 AN BRESCIA* 37

4 C.C. ORTIGIA 1928 30

5 TELIMAR 28

6 PALLANUOTO TRIESTE 24

7 DE AKKER TEAM* 17

* = una partita in più

ROUND RETROCESSIONE

Risultati

4^ Giornata – sabato 23 marzo 2024

16:00 ASTRA NUOTO ROMA – C.N. POSILLIPO 10-7

16:00 NUOTO CATANIA – SPAZIO R.N. CAMOGLI 12-11

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – IREN GENOVA QUINTO 7-9

Riposa: ROMA VIS NOVA PALLANUOTO

Classifica

1 IREN GENOVA QUINTO* 26

2 ASTRA NUOTO ROMA* 21

3 C.N. POSILLIPO 20

4 NUOTO CATANIA* 16

5 CHECK-UP R.N. SALERNO 13

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8

7 SPAZIO R.N. CAMOGLI 1

* = una partita in più