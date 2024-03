Basket, la miglior Olimpia Milano dell’anno domina il Monaco e si regala ancora una speranza in Eurolega

Quasi improvvisamente e forse inaspettatamente, l’Olimpia Milano si regala una delle migliori serate della sua stagione in Eurolega. La squadra di Ettore Messina domina sul campo del Monaco con un perentorio 98-80 e si regala ancora una speranza di poter qualificarsi per il Play-In. Servirà quasi un miracolo per farcela all’Olimpia, che deve vincere tutte le partite che le restano e sperare in risultati altrui favorevoli, ma sicuramente la Milano vista oggi può comunque provare a crederci.

Un sublime Nikola Mirotic guida l’attacco milanese, con l’ex Barcellona che mette a referto 21 punti. Sono tanti i giocatori in doppia cifra per l’Olimpia, come dimostrano i 15 punti di Maodo Lo e i 14 di Devon Hall, ma anche i 13 di Stefano Tonut e i 10 di Nicolò Melli e Shavon Shields. Al Monaco non bastano i 17 di Alpha Diallo e i 14 di Jordan Loyd.

Milano parte subito fortissimo ed è 6-0 con la coppia Mirotic-Melli. Il Monaco, però, replica e con Loyd trova la parità dall’arco (8-8). I francesi passano anche in vantaggio con cinque punti consecutivi di Mike James, ma è un’ottima Olimpia quella che si vede sul parquet e il finale di quarto è tutto per la squadra di Messina. Prima Hall, poi Voigtmann ed infine sulla sirena del quarto Lo mette la tripla del +7 (27-20).

In avvio di secondo quarto si accende Kemba Walker e il Monaco torna a contatto. Ancora uno scatenato Maodo Lo, però, riporta Milano sul +7 (39-32). Il Monaco è praticamente solo Walker e l’ex Boston Celtics tiene in vita l’attacco dei padroni di casa sul -4 (43-39). Il finale di quarto, però, premia ancora Milano che trova un eccezionale Stefano Tonut (11 punti all’intervallo), che con due triple consecutive manda l’Olimpia avanti addirittura di 14 punti all’intervallo (58-44).

Subito quattro punti di Shields al rientro dagli spogliatoi e poi la schiacciata di Mirotic a rispondere ai primi canestri del Monaco. L’ex Barcellona è uno spettacolo in attacco e l’Olimpia vola sul +19 (69-50). La squadra di Messina, però, come spesso le è capitato in stagione ha un blackout improvviso ed il Monaco ne approfitta con un parziale di 11-0. La tripla di Hall scuote Milano, che riesce comunque a tenere nove punti di vantaggio in entrato di ultimo quarto (76-67).

Diallo sembra riaprire completamente la partita con la tripla del -6, ma è una Milano diversa, che sa reagire anche nei momenti difficili. Mirotic e Voigtmann costruiscono il parziale per il nuovo +17 milanese (87-70). Il Monaco prova gli ultimi disperati assalti, ma un fantastico Mirotic chiude i conti definitivamente. Finisce 98-80 per un’Olimpia che prova a crederci ancora.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AS MONACO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-98 (20-27, 24-31, 23-18, 13-22)

Monaco: Okobo 9, Loyd 14, Blossomgame 9, Brown, Diallo 17, Cornelie, Jaiteh, Walker 10, Montejunas 4, Ouattara 3, Hall 4, James 10

Milano: Lo 15, Poythress, Bortolani, Tonut 13, Melli 10, Napier 8, Flaccadori, Hall 14, Shields 10, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 7