Pallamano, l’Italia adesso ci crede! Batte ancora il Belgio e accede all’ultimo playoff di qualificazione ai Mondiali!

L’Italia vince a Pescara ed ottiene il pass per terzo e ultimo turno di qualificazione ai Mondiali 2025. Gli azzurri trionfano per 33-31 al ‘Pala Giovanni Paolo II’ contro il Belgio, una solida prestazione che ha confermato quanto visto settimana scorsa in trasferta in quel di Hasselt.

Il match è iniziato sotto il controllo dei ‘Diavoli Rossi’. Simon Ooms ha aperto nel migliore dei modi l’incontro, gli azzurri si sono subito ritrovati ad inseguire nei primi dieci minuti d’azione. La risposta è arrivata presto da parte dell’Italia, Davide Bulzamini e Marco Mengon hanno iniziato lentamente a recuperare il piccolo gap creato dei rivali. Da 2 a 5 il parziale si è spostato sul 4 a 6, l’Italia è diventata pericolosa anche con Endrit Iballi ed il capitano Andrea Parisin.

Raphael Kotters e Sebastien Danesi hanno permesso al Belgio di restare avanti, uno scarto che si è assottigliato con il passare dei minuti. Tommaso De Angelis ha aperto un contrattacco da parte del team diretto da Riccardo Trillini, la partita si spostata sul 12 pari.

La rimonta ha anticipato il primo sorpasso dell’Italia, risultato avvenuto grazie alla rete di Thomas Bortoli dopo 28 minuti d’azione. Il primo tempo si è in ogni caso concluso con il punteggio di 16 pari, risultato dovuto ad un goal di Danesi dopo un fallo da parte di Bortoli.

La ripresa è stata un vero e proprio dominio dell’Italia, una progressione inesorabile verso la vittoria. Iballi, Bortoli e De Angelis hanno condotto le danze, il Belgio ha provato disperatamente a rispondere dopo aver perso sei punti (26-20).

Il pubblico presente in quel di Pescara ha spinto verso il successo l’Italia che ha gestito ogni eventuale ritorno da parte dei rivali. I nostri connazionali hanno annullato l’assalto finale del Belgio, l’incontro del secondo turno dei Playoffs si è concluso 33-31.

Una meritata pausa attende ora i nostri atleti che a maggio torneranno in azione contro il Montenegro per l’importantissimo terzo turno di Playoffs delle qualificazioni iridate. Riccardo Trillini ed i propri uomini avranno tutto il tempo necessario per preparare al meglio un passaggio chiave verso i Mondiali 2025.