Pallamano, Salerno resta leader in Serie A1. Pontinia sale seconda dopo la vittoria contro Brixen

Jomi Salerno vince e si conferma al comando della regular season di Serie A1 dopo un’avvincente 18a giornata caratterizzata dal big match per il secondo posto tra Brixen Südtirol – Cassa Rurale Pontinia.

Le altoatesine, dopo aver respinto Ac Life Style Erice settimana scorsa, cedono contro l’assalto del team laziale. Pontinia resta quindi automaticamente al secondo posto della graduatoria assoluta dopo una bellissima affermazione per 28-33 sul campo della compagine di Bressanone.

Decisamente più semplice, invece, la gioia per Jomi Salerno che in trasferta ha regolato per 14-37 il Mezzocorona. Le campane svettano in solitaria nella classifica assoluta di Serie A1, virtualmente padrone con 1 punto di scarto nei confronti di Pontinia.

Ottima giornata anche per AC Life Style Erice che imponendosi contro Cellini Padova (27-26) ottiene il terzo posto in campionato. Casalgrande Padana, invece, ha ottenuto un significativo successo per una singola lunghezza (27-26) contro Cassano Magnago, indubbiamente la partita più equilibrata del week-end. Menzione d’onore anche per Starmed-TMS Teramo, team che ha vinto contro Lions Sassari per 23-33.

SERIE A1 RISULTATI 18A GIORNATA

Lions Sassari – Starmed-TMS Teramo 23-33

Casalgrande Padana – Cassano Magnago 27-26

AC Life Style Erice – Cellini Padova 34-26

Brixen Südtirol – Cassa Rurale Pontinia 28-33

Mezzocorona – Jomi Salerno 14-37

CLASSIFICA SERIE A1 DOPO LA 18A GIORNATA

Jomi Salerno 28 pti, Cassa Rurale Pontinia 27, Brixen Südtirol 25, AC Life Style Erice 25, Cassano Magnago 23, Casalgrande Padana 20, Starmed-TMS Teramo 14, Venplast Dossobuono 9, Mezzocorona 5, Cellini Padova 4, Lions Sassari 0