Volley, Trento e Perugia volano in semifinale scudetto. Civitanova si salva con Monza e prolunga la serie

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la gara-3 dei playoff scudetto di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Modena con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-21) e ha chiuso la serie per 3-0, qualificandosi alle semifinali. I Campioni d’Italia avevano sofferto soltanto in gara-2 al PalaPanini, dove hanno trionfato al tie-break, ma di fronte al proprio pubblico sono stati insuperabili contro i Canarini. La vincitrice della regular season sbriga la pratica contro la testa di serie numero 8 del tabellone e prosegue il proprio cammino per la difesa dello scudetto.

Prova maiuscola da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (16 punti) e dello schiacciatore Daniele Lavia (17), affiancato di banda da Alessandro Michieletto (8). Bene i centrali Marko Podrascanin (9 punti, 5 muri) e Jan Kozamernik (7, 3 muri) sotto la guida del sempre più convincente regista Alessandro Acquarone, che sta sostituendo l’infortunato Riccardo Sbertoli. Tra le fila di Modena il migliore è stato Vlad Davyskiba (12 punti), 9 punti per Osmany Juantorena e 8 per Tommaso Rinaldi.

Trento incrocerà in semifinale la vincente della sfida tra Civitanova e Monza. I brianzoli sono andati vicini a chiudere definitivamente la contesa, visto che erano avanti per 2-1 e 17-15, ma hanno subito la rimonta dei cucinieri che hanno vinto per 3-2 (21-25; 30-28; 21-25; 25-22; 15-11). Il Vero Volley conduce la serie per 2-1 e avrà la possibilità di fare festa il prossimo weekend di fronte al proprio pubblico, ma la Lube cercherà di espugnare la Opiquad Arena per giocarsi la bella di spareggio.

Prestazione straripante di Marlon Yant (27 punti, 3 muri), in doppia cifra anche gli attaccanti Aleksandar Nikolov (13), Mattia Bottolo (10), Adis Lagumdzija (12) e Ivan Zaytsev (8), alternati da coach Chicco Blengini. Agli ospiti non sono bastati Arthur Szwarc (25 punti), Stephen Maar (22) e Ran Takahashi (15).

Perugia ha sconfitto Verona per 3-2 (25-22; 25-20; 22-25; 15-25; 17-15) e ha chiuso la serie per 3-0, qualificandosi così per le semifinali dopo lo smacco dello scorso anno. I Block Devils hanno superato un ostacolo decisamente rognoso, sbrigando definitivamente la pratica di fronte al proprio pubblico e continuando la caccia al tricolore. La seconda forza della regular season era avanti per 2-0 e 16-12, ma ha subìto la rimonta e si è fatta trascinare al tie-break dalla ha settima testa di serie del tabellone.

La compagine umbra si è fatta trascinare dall’opposto Wassim Ben Tara (14 punti, 5 ace) e dagli schiacciatori Kamil Semeniuk (18) e Oleh Plotnytskyi (12) sotto la regia di Simone Giannelli, in grande spolvero il centrale Roberto Russo (14 punti, 2 muri), la stella Wilfredo Leon è subentrato soltanto per alcuni scambi. A Verona non sono bastati i 28 punti di Noumory Keita, gli 11 di Rok Mozic e i 12 di Leandro Mosca. Perugia affronterà in semifinale la vincente di Piacenza-Milano (i Lupi conducono per 2-1 dopo il successo di ieri in rimonta).

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY

[1] Trento vs [8] Modena 3-0, Trento in semifinale

[4] Civitanova vs [5] Monza 1-2

[2] Perugia vs [7] Verona 3-0, Perugia in semifinale

[3] Piacenza vs [6] Milano 2-1

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Valsa Group Modena 3-0 (22-25; 25-19; 25-21)

Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley Monza 3-2 (21-25; 30-28; 21-25; 25-22; 15-11)

Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona 3-2 (25-22; 25-20; 22-25; 15-25; 17-15)