Pagelle superG Kvitfjell: Gut-Behrami inarrestabile, ma Huetter non molla. Brignone manca un’occasione

PAGELLE SUPER-G KVITFJELL

Lara Gut-Behrami 10: semplicemente inarrestabile. Da quando Mikaela Shiffrin si è fermata, la campionessa elvetica ha messo il turbo e non si è più voltata indietro. Cinque vittorie nelle ultime sette gare, quarantacinquesimo successo in Coppa del Mondo e il ventiduesimo in superG. Coppa generale ipotecata e ulteriore allungo in quella di specialità. L’obiettivo di conquistare ben quattro sfere di cristallo in questa stagione è molto vicino.

Cornelia Huetter 8,5: battagliare con questa Gut-Behrami è difficilissimo e serve veramente un’impresa per provare a superarla. L’austriaca, però, ci sta provando e oggi ha sfiorato il clamoroso colpo doppio, provando a prendersi la vittoria e anche la vetta della classifica di superG. Il successo sfuma solo nella parte finale, ma comunque un secondo posto di grande valore.

Mirjam Puchner 7,5: quando si hanno 8 decimi di vantaggio al secondo intermedio e poi si perde per 13 centesimi ci sono sicuramente tanti rimpianti. Arriva comunque il terzo podio stagionale, il primo al di fuori di Altenmarkt-Zauchensee e domani sicuramente ci riproverà.

Kira Weidle 7,5: il miglior superG della carriera. La tedesca piazza un ottimo risultato, centrando la prima Top-5 nella specialità. Chiude al quarto posto con il pettorale 20 al termine di una prestazione davvero eccellente.

Elvedina Muzaferija 6,5: la Bosnia ha certamente trovato un’atleta che può rappresentarla con grande onore in Coppa del Mondo. La bosniaca si conferma in continua crescita e sta sfruttando al meglio anche le tante assenze per centrare molti piazzamenti in Top-10 e migliorare ulteriormente il pettorale di partenza.

Teresa Runggaldier 6: un tredicesimo posto che comunque dimostra la crescita ed il progresso fatto in questa stagione. Il prossimo obiettivo sarà quello di centrare l’ingresso in Top-10, magari già dalla gara di domani.

Federica Brignone 5,5: verissimo è un sesto posto a soli 31 centesimi da Gut-Behrami e con 3 centesimi in meno avrebbe chiuso ai piedi del podio, ma è innegabile che la presenza a Kvitfjell di un secondo superG era una grande occasione da sfruttare per riaprire completamente i giochi per la coppa. Adesso purtroppo sembrano chiusi.