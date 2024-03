Oscar Piastri: “Non avevamo abbastanza velocità nel rettilineo, ma abbiamo fatto tutto ciò che potevamo”

Oscar Piastri ha centrato la quarta posizione al GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren nello specifico ha rimediato un gap di +32.007 rispetto al leader Max Verstappen, oggi più imprendibile che mai.

Ma cosa è mancato alla scuderia britannica, rimasta fuori dalla lotta per il podio? L’australiano non ha dubbi, svelando in mixed zone un elemento citato più volte nel corso del weekend: la performance bassa sul rettilineo.

“Penso che semplicemente non avessimo abbastanza velocità in rettilineo e l’ultima curva non è stata la nostra migliore – ha detto il pilota – La Mercedes era anche una delle vetture più veloci in rettilineo, quindi questo ci ha reso la vita difficile oggi“.

Ma il bilancio del fine settimana è positivo, come detto dallo stesso Piastri in fase di chiusura: “Penso che questo fosse il massimo che avremmo potuto fare e sento che è stato un fine settimana ben gestito“.