F1, Charles Leclerc: “Fatto il massimo possibile in una gara noiosa. Bearman? Straordinariamente impressionante”

Charles Leclerc prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo avere concluso al terzo posto il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il portacolori della Ferrari ha fatto il massimo che era in suo potere, ovvero centrare la prima posizione possibile alle spalle delle due Red Bull. Non solo, il nativo di Monte-Carlo ha piazzato il giro più veloce proprio sotto la bandiera a scacchi. Una piccola, grande, soddisfazione.

Là davanti, come sempre, Max Verstappen che sa solo vincere, quindi alle sue spalle il compagno di scuderia Sergio Perez e, come detto, sul gradino più basso del podio, Charles Leclerc a distanze siderali. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinta per Fernando Alonso, mentre è sesto George Russell. Settima posizione per un eccellente Oliver Bearman davanti a Lando Norris, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg.

Al termine della gara saudita, il pilota del Cavallino Rampante ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Oggi avevamo un bel passo, abbiamo anche centrato il giro più veloce in gara, aiutato dal DRS. Le mie sensazioni erano piuttosto buone, ma la gara è stata noiosa. Davanti le Red Bull erano imprendibili, quindi alle mie spalle gli inseguitori erano distanti. Diciamo che ho conquistato il miglior risultato possibile”.

Un anno fa la gara fu complicata per le Rosse. L’edizione 2024 si può riassumere in maniera migliore: “L’anno scorso faticammo di più. Oggi ho avuto meno adrenalina dato che non ho dovuto combattere molto. La pista di Jeddah, come sappiamo, è una delle più difficili del calendario. Fa molto caldo e fisicamente è sfiancante, soprattutto a livello di collo per le alte velocità che si tengono in curva”.

Ultima battuta su Oliver Bearman il suo compagno di team per questo weekend: “Ha davvero completato un lavoro incredibile, sin dalla FP3. Ha trovato subito il passo giusto, in qualifica ha mancato la Q3 solo per i giochi di scie, quindi oggi ha addirittura concluso in settima posizione. Tutto questo nonostante una macchina che non conosceva. Mi ha straordinariamente impressionato. Deve essere orgoglioso di quanto fatto. Noi non siamo sorpresi. Conosciamo bene il suo talento ed è solo questione di tempo per vederlo qui in pianta stabile”.