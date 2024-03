MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho avuto qualche problema in più rispetto ai test, domani si vedrà il vero potenziale”

Francesco Bagnaia chiude in quarta posizione una Sprint Race non brillantissima nel Gran Premio del Qatar a Lusail: Pecco conferma di non avere grande feeling con questo format di gara ed è andato in crisi anche nella parte finale, soffrendo il ritorno da parte di Aleix Espargarò. Il pilota piemontese non è stato favorito neanche da una posizione di partenza buona per una sbavatura in qualifica.

Questa l’analisi della sua gara corta ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono sempre punti guadagnati quando si prendono punti a prescindere dalla posizione. Sicuramente le sensazioni rispetto ai test sono un po’ diverse, forse per la condizione della pista. Fatico un po’ di più e un po’ tutto è stato compromesso per colpa del mio giro in qualifica, dove ho sbagliato le ultime due curve e avrei potuto partire dalla prima fila se non dalla pole e tutto sarebbe cambiato. Comunque tra ieri e oggi sto avendo molto chattering sia davanti che dietro e dobbiamo un po’ risolverlo, ma si può dire comunque che è stata una Sprint Race positiva“.

Sul passo tenuto in gara: “Secondo me io, Martin e Binder giravamo più o meno sullo stesso passo, era Aleix Espargarò che andava nettamente più forte. Non so cosa abbia fatto durante la gara Aleix, ma sicuramente se fosse stato davanti probabilmente avrebbe vinto per il passo che riusciva a tenere alla fine. Io ero in difficoltà nel finale perché non potendo sfruttare la percorrenza, ho dovuto cambiare stile di guida e la moto pompava molto di più in uscita. Purtroppo è la prima volta che ho questo problema, non si era mai presentato nei test. Ora abbiamo un’idea più chiara e sappiamo dove poter lavorare per domani“.

Sulla competitività delle altre moto: “Io ho sempre detto che KTM e Aprilia sarebbero state insieme alle Ducati per potenzialità. Sicuramente lavorano tutti quanti e Aleix ha dimostrato che nella parte finale era molto più veloce. Quindi è giusto considerarli sempre. Comunque è il primo weekend e bisogna aspettare a tirare delle conclusioni, domani c’è la gara lunga e lì si vede il vero potenziale. Le gomme? Ancora bisogna trovare tutte le caratteristiche giuste, abbiamo già in mente qualcosa per domani. Questa moto ti permette di entrare più forte in curva e bisogna adattare un po’ il setting“.