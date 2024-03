Olimpia Milano-Fenerbahce oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: dove vederla, programma, streaming

Se non è una delle ultime possibilità per l’Olimpia Milano, ci si va molto vicino. L’Eurolega degli uomini di Ettore Messina, a quattro giornate dalla fine, passa anche dal confronto con il Fenerbahce al Mediolanum Forum. In palio c’è il mantenimento di chance di andare al play-in.

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE DI BASKET DALLE 20.30

L’EA7 Emporio Armani arriva dalla gran bella vittoria ottenuta sul parquet dell’AS Monaco, che ne ha rilanciato ambizioni che parevano a picco, se non sul piano della classifica, quantomeno su quello morale. Conta, e non poco, anche il fatto che il Fenerbahce in questa fase sia anch’esso pienamente inserito nella lotta playoff, nel senso che li ha agganciati, ma un play-in lo eviterebbe benvolentieri vista l’attuale collocazione nel gruppo delle terze a 19-11.

La partita di 31a giornata di Eurolega 2023-2024 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Fenerbahce vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:30. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), mentre quella streaming sarà affidata a Sky Go, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

