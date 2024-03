NBA, Lakers ko ma LeBron James ne fa 40.000. Houston batte Phoenix, ok Miami

Sono cinque le partite NBA di una notte che rimarrà storica. Allo Staples Center di Los Angeles il proscenio è tutto per LeBron James, che nel finale del secondo quarto raggiunge quota 40.000 punti in carriera, il primo a riuscirci. Alla fine per lui sono 26, ma non basta contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic, che con 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist guida i suoi al successo per 114-124 sui Lakers.

Un traguardo comunque eccezionale per il trentanovenne di Akron, Ohio, che sottolinea la sua straordinaria longevità. Con la voglia di non fermarsi ancora: il suo record di miglior realizzatore della storia dell’NBA è destinato a lievitare, e chissà quanto ci vorrà per raggiungerlo. Semmai qualcuno ci riuscirà.

Sorprendente ko dei Phoenix Suns fra le mura amiche, con gli Houston Rockets che riescono ad avere la meglio per 109-118. Texani che approfittano di una grande partenza da 19-38 nel primo quarto e hanno dalla loro i 34 punti di Jalen Green, oltre ai 24 di VanVleet e ai 21+10 di Alperen Sengun, per i Suns 30 di Durant, 24 di Booker e 20 di O’Neale ma poco altro.

Vittoria sofferta per Miami, che deve giocarsela fino alla fine contro gli Utah Jaaz ma alla fine riesce ad avere la meglio per 126-120 grazie alla prova monstre di Jimmy Butler da 37 punti con il 64% al tiro, andando contro ai 31 del rookie Keyonte George; Anfernee Simons guida il successo dei Portland Trail Blazers per 100-107 con 30 punti, mentre sono 38 quelli di Miles Bridges nella vittoria dei Brooklyn Nets sugli Atlanta Hawks

NBA, I RISULTATI ODIERNI

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 114-102

Miami Heat-Utah Jazz 126-120

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 100-107

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 114-124

Phoenix Suns-Houston Rockets 109-118