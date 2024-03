NBA, Adam Silver lancia l’idea USA contro Internazionali per salvare l’All Star Game

Ormai, si sa, l’All Star Game sta assumendo contorni sempre più grotteschi di anno in anno. Sono stati diversi i tentativi di dargli una vitalità da qualche tempo, vista la generale tendenza delle superstar a non volersi fare particolarmente male. Gli estremi raggiunti nel 2024, con la sfida Ovest-Est che ha raggiunto i 397 punti combinati, impongono però ulteriori e importanti riflessioni.

Ci prova Adam Silver, il commissioner della NBA, e l’idea mostrata alla CNN in realtà non è così nuova: “Vedremo se mettere in piedi una partita USA vs Internazionali”. Ma con un avvertimento: “Penso che forse siamo oltre il punto nel quale si gioca una partita realmente competitiva“.

Silver, però, difende (fino a un certo punto) l’All Star Weekend di Indianapolis: “E’ stato un gran weekend, ma non è stata una partita di basket. Se non avessi visto quello che è successo quest’anno, credo saremmo pronti per un USA vs Internazionali. Credo che, invece di creare una partita di basket super competitiva, che non sono sicuro team e giocatori vorrebbero, dovremmo provare cose diverse e renderla una celebrazione del basket“.

Al momento i prossimi tre All Star Weekend sono programmati a San Francisco nel 2025, a Inglewood nel 2026 e a Phoenix nel 2027. Resta sempre intesa la domanda circa l’effettiva utilità, e il senso, ormai, di tre giorni nei quali la competitività sembra ormai un ricordo lontano, risalente a ormai perlomeno 15 anni fa.