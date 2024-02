NBA, l’Est torna a vincere l’All Star Game. Lillard nominato MVP

Neanche il ritorno della sfida tra Est e Ovest ha riacceso la competitività dell’All Star Game NBA. L’edizione 2024 entra comunque nella storia per essere quella con il punteggio più alto di sempre, visto che la formazione della Eastern Conference si è imposta per 211-186. Una sfida dove ha prevalso nuovamente lo spettacolo, ma non c’è mai stato un momento dove la partita è diventata “vera”.

L’Est torna a vincere l’All Star Game dopo dieci anni, visto che l’ultimo successo era datato 2014, anche se bisogna ricordare che dal 2017 al 2023 era cambiata la formula delle squadre. Grande protagonista è stato Damian Lillard, già vincitore della gara da tre punti del sabato, che ha vinto il premio di MVP, chiudendo con 39 punti e addirittura 11 triple a referto, alcune delle quali da centrocampo.

La formazione della Eastern Conference ha segnato oltre 50 punti ad ogni quarto, avendone anche 36 da Jaylen Brown in uscita dalla panchina. Sono sei i giocatori in doppia cifra, con 32 di Tyrese Haliburton e 23 di Giannis Antetokounmpo.

Dall’altra parte spiccano i clamorosi 50 punti di Karl-Anthony Towns in 27 minuti di gioco. La stella di Minnesota, che non era in quintetto, ha concluso il suo match con 23/35 dal campo. Ci sono poi anche 31 per Shai-Gilgeous Alexander, mentre da segnalare che LeBron James è rimasto in campo per appena 13 minuti per un problema alla caviglia.