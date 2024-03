Pallamano, Salerno vince ed allunga in classifica. Erice beffa Pontinia

Non cambia la classifica della regular season della Serie A1 dopo un’intensa 19ma giornata, Jomi Salerno mantiene il controllo delle operazioni dopo il delicato appuntamento contro Brixen Südtirol. Il team campano ha ottenuto un bellissimo successo per 32-24, le campionesse d’Italia hanno fatto la differenza davanti ai propri tifosi respingendo ogni assalto del team di Bressanone. Le altoatesine perdono di conseguenza il terzo posto provvisorio che finisce nelle mani di Cassa Rurale Pontinia nonostante la sconfitta per mano di AC Life Style Erice.

Le trapanesi, presenti in campo senza l’importante presenza di Masson e Storozhuk, hanno saputo fare la differenza imponendosi per soli due punti ( 31-33), le due realtà condividono il secondo posto provvisorio con tre lunghezze di ritardo nei confronti di Jomi Salerno.

Non ci sono state sorprese, invece, per Cassano Magnago, squadra che ha vinto contro Mezzocorona per 31-25. Le atlete dirette da Marco Affricano hanno condotto un solido match nel campo di casa, il team lombardo è provvisoriamente in quinta posizione ed il medesimo punteggio di Brixen.

Importante acuto anche da parte di Cellini Padova che in casa ha avuto la meglio su Venplast Dossobuono per 26 a 24. Le padovane provano disperatamente ad allontanarsi dalla zona ‘retrocessione’, il team veneto ha 6 punti contro i 5p di Mezzocorona ed i 0p di Lions Sassari che come prescritto dal calendario non ha giocato questo week-end.

Niente incontro, invece, per Starmed TMS Teramo e Casalgrande Padana. Il recupero di quest’ultimo duello si terrà nella giornata del 13 aprile, un turno infrasettimanale non valido ininfluente per la leadership della graduatoria.

SERIE A1 RISULTATI 19A GIORNATA

Cassa Rurale Pontinia – AC Life Style Erice 31-33

Cassano Magnago – Mezzocorona 31-25

Jomi Salerno – Brixen Südtirol 32-24

Cellini Padova – Venplast Dossobuono 26-24

CLASSIFICA SERIE A1 DOPO LA 19A GIORNATA

Jomi Salerno 30 pti, AC Life Style Erice 27, Cassa Rurale Pontinia 27, Brixen Südtirol 25, Cassano Magnago 25, Casalgrande Padana 20*, Starmed-TMS Teramo 14*, Venplast Dossobuono 9, Cellini Padova 6, Mezzocorona 5, Lions Sassari 0

*una partita in meno