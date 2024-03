Pallamano, le big non sbagliano nel 21° turno della Serie A Gold

La 21ma giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Successi per Brixen e Fasano, rispettivamente contro Teamnetwork Albatro (32-24 in casa) e Trieste (23-27 in trasferta), così come per gli Alperia Black Devils, di misura 34-33 fra le mura amiche contro un coriaceo Macagi Cingoli.

Conversano invece si è imposta largamente, con lo score di 37-28 sul Carpi, al pari di un Bolzano ispirato contro Secchia Rubiera, piegato per 36-27. Infine le affermazioni del Cassano Magnago, a domicilio per 30-33 sul Pressano, e del Sassari, 28-33 sul Sparer Eppan. Di seguito la classifica aggiornata.

Brixen 36 punti, Sidea Group Fasano 35, Alperia Black Devils 32, Conversano 31, Bolzano 30, Cassano Magnago 28, Raimond Ego Sassari 27, Sparer Eppan 15, Teamnetwork Albatro 14, Macagi Cingoli 12, Trieste 12, Pressano 9, Secchia Rubiera 7, Carpi 6.