Nardi-Djokovic: il n.123 del mondo batte il n.1. Tutte le sconfitte più cocenti per il serbo

Luca Nardi ha battuto Novak Djokovic. Nella scorsa notte italiana si è consumato uno degli upset più incredibili degli ultimi anni per il tennis globale, in occasione dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024. Il ventenne pesarese, n.123 del ranking ATP, ha rifilato al numero 1 del mondo una delle sconfitte più cocenti della carriera prolungando così il suo negativo avvio di stagione (ancora senza titoli).

Andando a ritroso nel tempo, il 36enne serbo ha collezionato appena tredici ko complessivi in singolare nel circuito maggiore contro avversari relegati fuori dalla top100 della classifica mondiale. Se prendiamo però in considerazione il periodo che va dal 2011 in poi, quando è arrivata l’esplosione definitiva di Nole ai vertici del tennis maschile globale, quella contro Nardi è la sua sesta sconfitta di questo tipo.

La più lontana in ordine cronologico risale ai Giochi Olimpici di Rio 2016, quando Djokovic perse contro l’argentino Juan Martin Del Potro (in quel momento n.141 ATP a causa di problemi fisici). Successivamente il nativo di Belgrado è stato sorpreso al secondo turno degli Australian Open 2017 dall’uzbeko Denis Istomin (n.117), mentre l’anno successivo fu battuto nel suo periodo di crisi dal giapponese Taro Daniel (n.109) proprio a Indian Wells e dallo slovacco Martin Klizan (n.140) sul rosso di Barcellona. Prima di Nardi, l’ultimo giocatore escluso dalla top100 capace di regolare il serbo fu invece il ceco Jiri Vesely (n.123) a Dubai 2022.