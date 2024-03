MXGP, monologo di Jorge Prado in gara-1 nel GP d’Argentina: battuto Febvre. Monticelli 13°

Monologo di Jorge Prado in gara-1 del Gran Premio d’Argentina, prima tappa del Mondiale motocross categoria MXGP 2024. A Patagonia lo spagnolo ha umiliato la concorrenza nella prima manche, stravincendo e mostrando una differenza notevole rispetto agli avversari. Le cose potrebbero comunque cambiare in gara-2: lo spagnolo è spesso esplosivo, ma fa fatica nella seconda parte della giornata.

Prado ha preso immediatamente la testa della gara durante il primo giro e praticamente non l’ha più persa: alle sue spalle si sono messi Renaux, Jonass, Gajser e Febvre. Il primo errore grave è per Gajser, che cade e rientra in pista fuori dai primi dieci. Successivamente finisce per terra anche Herlings, che si rialzerà insieme allo sloveno.

Prado vince quindi con oltre nove secondi di vantaggio nei confronti di Romain Febvre che arriva secondo, mentre completa il podio Paul Jonass che era apparso brillante anche ieri in qualifica. Quarto Renaux appena davanti a Gajser, autore di una grandissima rimonta dopo la caduta. Ivo Monticelli è tredicesimo: una discreta gara, considerato che era partito male ed era scivolato addirittura in 25esima piazza.

CLASSIFICA GP ARGENTINA 2024 MXGP GARA-1

1 1 Prado, Jorge ESP GAS 34:15.890 18 1:46.699 2 1:55.321 1:51.627 1:49.137 0:27.162 0:25.293 0:34.467 0:28.399 Finish

2 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:25.437 18 0:09.547 0:09.547 1:46.750 4 1:56.118 1:52.853 1:50.413 0:26.835 0:26.029 0:34.154 0:29.100 Finish

3 41 Jonass, Pauls LAT HON 34:31.137 18 0:15.247 0:05.700 1:47.766 1 1:52.685 1:51.049 1:50.705 0:26.966 0:25.029 0:33.562 0:27.128 Finish

4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34:37.222 18 0:21.332 0:06.085 1:47.151 2 1:52.300 1:51.028 1:51.461 0:27.148 0:24.919 0:33.557 0:26.676 Finish

5 243 Gajser, Tim SLO HON 34:37.597 18 0:21.707 0:00.375 1:47.308 6 1:49.181 1:49.996 1:49.310 0:26.450 0:24.382 0:33.955 0:24.394 Finish

6 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 34:44.587 18 0:28.697 0:06.990 1:48.150 6 1:51.024 1:51.047 1:51.893 0:27.038 0:25.530 0:32.718 0:25.738 Finish

7 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 34:46.079 18 0:30.189 0:01.492 1:48.636 9 1:50.143 1:51.609 1:50.032 0:26.301 0:24.697 0:32.566 0:26.579 Finish

8 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:01.608 18 0:45.718 0:15.529 1:48.047 2 1:53.001 1:48.889 1:50.977 0:27.048 0:24.624 0:33.594 0:27.735 Finish

9 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:04.358 18 0:48.468 0:02.750 1:49.108 4 1:54.670 1:52.675 1:51.056 0:27.332 0:25.170 0:34.390 0:27.778 Finish

10 919 Watson, Ben GBR BET 35:08.890 18 0:53.000 0:04.532 1:49.493 3 1:51.911 1:51.427 1:51.364 0:27.091 0:25.037 0:32.834 0:26.949 Finish

11 92 Guillod, Valentin SUI HON 35:19.012 18 1:03.122 0:10.122 1:49.713 3 1:55.376 1:54.533 1:52.853 0:27.717 0:26.318 0:33.555 0:27.786 Finish

12 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:20.473 18 1:04.583 0:01.461 1:49.874 13 1:52.782 1:52.346 1:52.022 0:26.794 0:24.903 0:33.518 0:27.567 Finish

13 128 Monticelli, Ivo ITA BET 35:29.244 18 1:13.354 0:08.771 1:49.729 3 1:54.741 1:53.029 1:53.167 0:27.575 0:25.508 0:33.853 0:27.805 Finish

14 17 Toendel, Cornelius NOR KTM 33:51.781 17 1:33.416 0:20.062 1:50.000 3 1:56.721 1:54.438 1:53.828 0:28.156 0:26.238 0:35.326 Inter 3

15 253 Pancar, Jan SLO KTM 33:59.216 17 1:40.500 0:07.084 1:52.127 6 1:54.849 1:54.673 1:53.362 0:27.894 0:26.274 0:35.201 Inter 3

16 517 Gifting, Isak SWE YAM 34:09.515 17 1:52.165 0:11.665 1:50.831 3 1:55.511 1:55.738 1:55.665 0:27.965 0:27.114 0:35.656 Inter 3

17 909 Cordovez, Miguel ECU YAM 34:53.671 17 -1 lap 0:44.156 1:54.350 2 1:57.912 1:56.562 1:57.711 0:28.064 0:27.349 0:34.936 0:27.563 Finish

18 107 van Berkel, Lars NED HON 34:54.136 17 0:00.465 0:00.465 1:54.410 4 1:56.950 1:59.709 1:57.058 0:28.159 0:26.671 0:34.213 0:27.907 Finish

19 144 Rolando, Nicolas URU HUS 35:27.679 17 0:34.008 0:33.543 1:55.411 3 2:02.028 1:59.691 1:59.176 0:28.825 0:28.359 0:35.395 0:29.449 Finish

20 76 Villaronga Muga, Sergio Ignacio CHI HON 35:30.699 17 0:37.028 0:03.020 1:55.435 3 1:59.808 1:58.055 2:00.658 0:28.212 0:27.038 0:35.339 0:29.219 Finish

21 596 Benenaula, Andres ECU KAW 34:01.005 16 1:09.852 0:32.824 1:55.802 3 2:01.206 2:01.565 2:01.162 0:29.743 0:27.807 0:35.749 Inter 3

22 238 Aparecido dos Santos, Fabio BRA YAM 34:19.161 16 -2 laps 0:18.156 1:54.577 2 2:03.358 1:55.629 1:54.835 0:29.058 0:29.119 0:35.189 0:29.992 Finish

23 494 Sastre, Flavio Nicolas ARG HON 34:36.971 16 0:17.810 0:17.810 1:57.698 1 2:02.950 2:03.861 2:02.695 0:28.929 0:28.649 0:35.605 0:29.767 Finish

24 113 Castillo, Emiliano Ezequiel ARG HUS 34:04.788 15 1:55.430 1:37.620 2:05.266 8 2:08.854 2:06.388 2:09.317 0:30.994 0:30.411 0:38.631 Inter 3

25 124 Sendon, Lucas ARG HON 35:02.973 15 -3 laps 0:58.185 2:00.486 2 2:19.329 2:15.827 2:11.514 0:33.479 0:31.813 0:41.153 0:32.884 Finish

26 110 Pavez Ramirez, Matias Joaquin CHI GAS 35:31.928 14 -4 laps 1:54.719 7 1:55.229 1:56.556 1:58.280 0:27.793 0:26.221 0:34.282 0:26.933 Finish

27 403 Suarez Gallo, Ezequiel ARG HUS 33:54.928 12 -6 laps 2:11.880 2 2:20.836 2:18.280 2:18.183 0:31.747 0:33.260 0:45.424 Inter 3

28 87 Brumann, Kevin SUI HUS 18:23.094 8 -10 laps 1:51.787 7 3:17.065 1:51.787 1:52.062 0:27.258 1:11.783 0:54.718 0:43.306 Finish

29 179 Poli, Joaquin ARG KAW 4:15.697 0 -18 laps 0 Finish