MXGP, GP Spagna: Jorge Prado inarrestabile! Lo spagnolo domina gara-1, 14° Monticelli

Un solo uomo al comando. Il grande favorito Jorge Prado ha dominato in lungo e il largo gara-1 del GP di Spagna, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MXGP. Una prova semplicemente perfetta per il pilota della Gas Gas, bravo a rimanere in testa nella bagarre del cancelletto conducendo la prova dall’inizio alla fine.

La fuga dello spagnolo comincia subito e, già al terzo giro, segna un crono di 1:51.190, rimediando otto secondi sul primo inseguitore Renaux. Parte malissimo invece Tim Gajser (Honda), il quale rimane invischiato al centro del gruppo rendendosi protagonista poi di una buona rimonta avvantaggiata anche da alcuni errori di Guillod.

Alla decima tornata Prado racimola un vantaggio di oltre dodici secondi, tagliando poi il traguardo con il tempo totale di 35:29:215, precedendo di +0.8400 Gajser, abile ad arginare Herlings (Kawasaki), terzo classificato a +0:10.531 davanti a Romain Febvre (Kawasaki), quarto a +0:23.792. Maxime Renaux (Yamaha) si è invece dovuto accontentare della quinta piazza a +0:45.510.

Da menzionare poi il sesto posto di Gleen Coldenhoff (Fantic) a +0:49.543, e di Jeremy Seewer (Kawasaki), settimo a +0:52.660. Quattordicesimo infine l’unico italiano in gara, Ivo Monticelli (FMI MRT Racing Team), il quale ha girato in 37:23.246. Gara-2 si svolgerà alle 16:10.

1 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:29.214 0.000 50.216 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:37.614 8.400 50.018 22

3 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:39.745 10.531 49.969 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 35:53.006 23.792 49.661 18

5 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:14.724 45.510 49.165 16

6 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGP Fantic 36:18.757 49.543 49.074 15

7 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 36:20.793 51.579 49.028 14

8 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 36:21.874 52.660 49.004 13

9 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:23.138 53.924 48.975 12

10 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:45.054 1:15.840 48.489 11

11 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:52.586 1:23.372 48.324 10

12 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 36:59.813 1:30.599 48.166 9

13 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 37:19.358 1:50.144 47.746 8

14 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 37:23.246 1:54.032 47.663 7

15 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 37:23.669 1:54.455 47.654 6

16 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 37:24.437 1:55.223 47.638 5

17 692 VALENTIN, Ander ESP RFME Yamaha 37:38.896 2:09.682 47.333 4

18 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 35:41.888 -1 Lap 47.145 3

19 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:47.448 5.560 47.023 2

20 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing Team KTM 35:48.900 7.012 46.991 1

21 811 STERRY, Adam GBR ACU Schmicker Racing KTM 36:02.685 20.797 46.692 0

22 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 36:09.254 27.366 46.551 0

23 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTO SixtySeven Racing-Team Husqvarna 36:34.839 52.951 46.008 0

24 991 SCHEU, Mark GER DMSB KTM 36:43.049 1:01.161 45.836 0

25 60 NAGY, Anton SWE SVEMO Yamaha 37:08.610 1:26.722 45.311 0

26 121 BODEGA GOMEZ, Lucas ESP RFME GASGAS 35:55.123 -2 Laps 44.100 0

27 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 36:25.647 30.524 43.484 0