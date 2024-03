MX2, vittoria capolavoro di Kay de Wolf in gara-1 a intu Xanadú-Arroyomolinos. 6° Adamo

Arrivati i verdetti di gara-1 del GP di Spagna, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Motocross. Sull’hard pack dell’intu Xanadu-Arroyomolinos prova di forza di chi già in Argentina aveva dimostrato di essere in palla e di meritarsi la tabella rossa. Ci si riferisce all’olandese Kay de Wolf, autore di una rimonta mica da ridere nel corso di questa prova.

Il neerlandese ha saputo prodursi in risalita inesorabile, dopo aver terminato al quinto posto la prima tornata. L’ultimo a cedere è stato il tedesco Simon Laegenfelder (GasGas), che nella prima parte aveva guidato le fila. Al teutonico garba parecchio il tracciato spagnolo, ricordando le due manche fatte proprie nel 2023.

Quest’anno, però, la storia è stata diversa perché de Wolf, in sella alla Husqvarna, a 10′ dalla conclusione ha letteralmente sverniciato con un salto spettacolare il teutonico, che da lì si è messo in modalità “io non rischio più nulla“, tenuto conto dell’altro alfiere del Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing, Lucas Coenen, particolarmente insidioso. Laegenfelder, dunque, ha tenuto botta, concludendo in piazza d’onore a 3.331 e precedendo il belga (+4.857), troppo focoso nel finale e autore di un errore.

Solo sesto il nostro Andrea Adamo. Non è in grande condizione fisica il campione del mondo 2023 e il feeling con la KTM non è entusiasmante. Di conseguenza, la sensazione è che il centauro tricolore dovrà correre per limitare i danni e incamerare i punti, sperando di accrescere il proprio livello con l’andare della stagione. Alla fine della fiera un gap di 33.992 dal vertice. Rimanendo in casa Italia, da segnalare l’undicesimo posto di Andrea Bonaccorsi (Yamaha) a 51.276, il 18° di Ferruccio Zanchi (Honda), il 20° di Federico Tuani (Yamaha) e il 22° di Morgan Bennati (Kawasaki) a un giro.