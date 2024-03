Moto2, Aron Canet trionfa a Portimao, Aldeguer show quinto con due long lap, Vietti in top 10

Aron Canet vince il Gran Premio del Portogallo a Portimao: è la sua prima vittoria in carriera in Moto2 al termine di una gara intensa e incerta. Lo spagnolo precede Joe Roberts e Manuel Gonzalez, mentre chiude in quinta posizione un fantastico Fermin Aldeguer dopo due long lap penalty ricevuti. Settimo Vietti.

Una gara entusiasmante e spettacolare: le Boscoscuro si mettono subito davanti ad imporre il ritmo con Aldeguer davanti a Lopez e Ogura. Poi ecco che arriva il colpo di scena: a Fermin vengono inflitti due long lap penalty per aver anticipato la partenza.

Lopez ne approfitta quindi per alzare il ritmo e per allungare davanti ad Aron Canet che mostra un ottimo passo da dietro. Aldeguer dopo il primo long lap scontato sprofonda in undicesima posizione e dopo il secondo rientra in pista in tredicesima posizione. Quando la gara sembra in controllo per Alonso Lopez, ecco che a undici giri dalla fine si stende e lascia campo libero alla leadership di Aron Canet davanti a Manuel Gonzalez e Joe Roberts.

Da dietro comincia lo show assoluto di Aldeguer: il pilota promesso sposo della Ducati comincia a fare un sorpasso dietro l’altro, rimonta velocemente posizioni e si riporta addirittura in top 5 a un secondo e mezzo da Canet. Risalita che si interrompe quando si ritrova dietro a Ogura: il giapponese si rivela osso durissimo da passare e lo spagnolo finisce una gomma sollecitata per rimontare otto posizioni. Canet quindi vince davanti a Roberts e Gonzalez, mentre il primo italiano è Celestino Vietti che chiude in settima posizione.