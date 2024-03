MX2, Simon Laengenfelder si aggiudica Gara-1 del GP d’Argentina. 7° Zanchi davanti ad Adamo

Simon Laengenfelder si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio Patagonia-Argentina valevole come appuntamento d’esordio del Mondiale Mx2 2024. Sul tracciato di Villa La Angostura il tedesco ha cambiato marcia nel finale e ha centrato il successo, andando a conquistare i primi 25 punti del campionato.

In attesa di Gara-2, che andrà in scena alle ore 19.10 italiane, la classifica generale vede proprio il tedesco in vetta con 32 punti e +1 su Kay de Wolf.

La prima manche della stagione, quindi, va a Simon Laengenfelder (Gas Gas) con il tempo complessivo di 34:23.626 con 2.0 di vantaggio sull’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), che nel corso dell’ultimo giro ha recuperato ben due posizioni, mentre è terzo il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 2.4.

Quarta posizione per il suo connazionale Marc-Antoine Rossi (Gas Gas) a 12.3, quinta per il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 12.7, mentre è sesto il belga Sacha Coenen (KTM) a 32.7. Settimo il primo degli italiani, Ferruccio Zanchi (Honda), a 37.7, davanti ad Andrea Adamo (KTM) ottavo a 43.9.

Nona posizione per il francese Quentin Marc Prugnieres (Kawasaki) a 46.2, mentre completa la top10 l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 48.4. Chiude in 13a posizione, infine, Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:01.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP ARGENTINA 2024

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 34:23.626 18 0:00.000 0:00.000 1:47.243 2 56.06

2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 34:25.711 18 0:02.085 0:02.085 1:47.260 4 56.051

3 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 34:26.108 18 0:02.482 0:00.397 1:46.917 3 56.231

4 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GASGAS 34:35.934 18 0:12.308 0:09.826 1:46.688 3 56.351

5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 34:36.403 18 0:12.777 0:00.469 1:48.186 4 55.571

6 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 34:56.363 18 0:32.737 0:19.960 1:47.775 2 55.783

7 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Honda 35:01.348 18 0:37.722 0:04.985 1:48.571 2 55.374

8 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:07.527 18 0:43.901 0:06.179 1:49.053 7 55.129

9 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM Kawasaki 35:09.856 18 0:46.230 0:02.329 1:49.263 8 55.023

10 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 35:12.106 18 0:48.480 0:02.250 1:49.656 2 54.826

11 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 35:12.556 18 0:48.930 0:00.450 1:49.385 7 54.962

12 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 35:12.833 18 0:49.207 0:00.277 1:49.386 3 54.961

13 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 35:25.395 18 1:01.769 0:12.562 1:49.351 7 54.979

14 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 35:35.238 18 1:11.612 0:09.843 1:50.025 4 54.642

15 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF KTM 35:39.720 18 1:16.094 0:04.482 1:49.532 2 54.888

16 579 Bruce, Bobby GBR ACU Kawasaki 35:50.610 18 1:26.984 0:10.890 1:50.436 4 54.439

17 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF Honda 36:03.243 18 1:39.617 0:12.633 1:50.143 8 54.584

18 125 Weckman, Emil FIN FMM KTM 36:10.819 18 1:47.193 0:07.576 1:51.852 6 53.75

19 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 34:27.603 17 1 lap 1 lap 1:52.286 3 53.542

20 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 34:35.664 17 1 lap 0:08.061 1:53.625 3 52.911

21 22 Braceras, David ESP RFME Fantic 34:54.613 17 1 lap 0:18.949 1:50.048 3 54.631

22 109 Bresolin, Guilherme BRA CBM Yamaha 35:02.262 17 1 lap 0:07.649 1:54.763 3 52.386

23 112 Suarez Jaramillo, Pedro Jose ECU FEM KTM 36:01.653 17 1 lap 0:59.391 1:55.966 2 51.843

24 191 Salgado, Juan Ignacio ARG CAMOD Husqvarna 36:04.024 17 1 lap 0:02.371 1:56.586 3 51.567

25 146 Bratschi, Alfonso URU FUM Husqvarna 36:11.938 17 1 lap 0:07.914 1:56.764 1 51.488

26 347 Abadia, Juan ARG CAMOD Honda 34:46.139 16 2 laps 1 lap 1:59.945 2 50.123

27 54 Matkovich, Tomas ARG CAMOD GASGAS 35:10.721 16 2 laps 0:24.582 1:58.536 4 50.719

28 55 Diez, Ignacio CHI FMC GASGAS 35:31.000 16 2 laps 0:20.279 1:56.969 1 51.398

29 88 Medina, Italo ECU FEM Honda 25:34.404 12 6 laps 4 laps 1:55.182 2 52.196

30 251 Abarzua, Inaki CHI FMC Suzuki 17:43.703 8 10 laps 4 laps 1:55.200 1 52.188

31 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 5:06.868 1 17 laps 7 laps 2:58.114 1 33.754

32 288 Liprandi, Ignacio ARG CAMOD KTM 0:00.000 0 18 laps 1 lap 0:00.000 0