Musetti-Shelton oggi in tv, ATP Miami 2024: orario, programma, streaming

In tarda serata o nottata italiana Lorenzo Musetti tornerà nuovamente in campo nel Masters1000 di Miami. Il carrarino (testa di serie n.23) ha sconfitto ieri nel suo secondo turno in Florida il russo Roman Safiullin e sul suo percorso ci sarà un avversario complicato, lo statunitense Ben Shelton (n.16 del seeding), a segno nel secondo round contro il giovane spagnolo Martin Landaluce.

Sarà un match complicato visto che, giocando su una superficie rapida, il tennis dell’americano ne risulta esaltato. Un gioco potente quello di Shelton, in grado di avere molto dalla combinazione servizio-dritto mancino, ma in grado anche di ottime variazioni con la smorzata, nonché il gioco rete. In sostanza, un giocatore in grado di fare tante cose.

Musetti dovrà cercare di provocare gli errori del suo avversario, magari andando a pizzicare la parte destra del campo dello statunitense, sulla carta più vulnerabile. L’uso del rovescio lungolinea potrebbe rivelarsi decisivo ai fini del confronto. Un solo precedente tra i due, sull’erba del Queen’s l’anno passato, vinto dal toscano in tre set. La partita negli States sarà però un’altra storia, considerando il contesto.

La partita tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, terzo turno del Masters1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv dai canali di Sky Sport, in particolare da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-SHELTON ATP MIAMI 2024

Lunedì 25 marzo (orari italiani)

BUTCH BUCHHOLZ – Inizio dalle 16.00

F. Cerundolo (20) vs K. Khachanov (15)

Non prima delle 17.00

Y. Putintseva vs A. Kalinina (32)

V. Azarenka (27) vs K. Boulter (24)

S. Cirstea (19) vs D. Collins

L. Musetti (23) vs B. Shelton (16)

