VIDEO Sinner-Griekspoor 2-1, la sintesi della partita: l’azzurro si scuote dopo la pioggia

Una vittoria in rimonta quella di Jannik Sinner nel terzo turno del Masters1000 di Miami. L’altoatesino (n.3 del ranking) ha dovuto dare fondo a tutte le proprie risorse per piegare la resistenza di un ottimo Tallon Griekspoor che, nei primi due set, è riuscito ad avere un rendimento con il servizio e anche il dritto notevole.

L’arrivo della pioggia a metà del secondo parziale ha dato l’opportunità a Jannik di riordinare le idee e mettere al suo ritorno in campo maggior aggressività e intensità nello scambio da fondo. In questo modo, il pusterese si è costruito le chance per ribaltare la partita.

Vincendo il secondo parziale sullo score di 7-5, dopo aver perso il primo con il medesimo punteggio, l’inerzia del match è completamente cambiata e per il giocatore italiano è stato più semplice prevalere, anche perché la sua ascesa nel gioco è corrisposta alla discesa del suo rivale. Il punteggio di 6-1 della terza frazione parla chiaro di quanto è accaduto.

Di seguito il video degli highlight del match:

VIDEO SINNER-GRIEKSPOOR 2-1 ATP MIAMI 2024