Motomondiale, GP Qatar 2024: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

L’attesa è finita. Questo fine settimana si alza il sipario sul Motomondiale 2024. La prima tappa del (lunghissimo) calendario sarà il GP dell Qatar, in scena sul tracciato del Lusail dall’8 al 10 marzo.

I riflettori saranno chiaramente puntati sul detentore del titolo Francesco Bagnaia, a caccia del terzo titolo consecutivo. Ma saranno tanti gli avversari che cercheranno di mettergli il bastone tra le ruote. A questo proposito spicca Jorge Martin, motivato a riscattarsi dopo la seconda piazza ottenuta lo scorso anno.

Attenzione però a Marco Bezzecchi e, soprattutto, a Marc Marquez, vera scheggia impazzita che ha l’obiettivo di tornare protagonista dopo il suo approdo nel team Gresini. Da non sottovalutare inoltre un’altra mina vagante Fabio Digiannantonio (all’esordio in Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e le sempre temibili Aprilia di Espargarò e Vinales.

Il weekend del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le fasi più importanti del weekend. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro le qualifiche e le gare. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su Tv8.it saranno disponibili le differite di qualifiche e gare. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 8 marzo

Ore 12.00-12.35 Prove libere Moto3

Ore 12.50-13.30 Prove libere Moto2

Ore 13.45-14.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 16.15-16.50 Prove libere 1 Moto3

Ore 17.05-17.45 Prove libere 1 Moto2

Ore 18.00-19.00 Prove libere MotoGP

Sabato 9 marzo

Ore 10.30-11.00 Prove libere 2 Moto3

Ore 11.15-11.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 12.00-12.30 Prove libere 2 MotoGP

Ore 12.40-12.55 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 13.05-13.20 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 17.00 Gara Sprint MotoGP

Domenica 10 marzo

Ore 13.40-13.50 Warm-up MotoGP

Ore 15.00 Gara Moto3

Ore 16.15 Gara Moto2

Ore 18.00 Gara MotoGP

PROGRAMMA GP BAHRAIN 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky attraverso i canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In chiaro su TV8 le differite di qualifiche e gare

Diretta streaming: NOW e SkyGO, tv8.it per qualifiche e gare

Diretta testuale: OA Sport