Moto2 e Moto3, i test pre-stagionali si chiudono con Fermin Aldeguer e José Antonio Rueda in vetta

Si sono conclusi ufficialmente i test pre-stagionali riservati a Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). La tre-giorni sulla pista andalusa si chiude con i migliori tempi di Fermín Aldeguer (Sync SpeedUp) per quanto riguarda la classe mediana e José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) per la classe più leggera.

MOTO2

Lo spagnolo Fermin Aldeguer chiude al comando in 1:40.307. A soli 44 millesimi troviamo lo statunitense Joe Roberts (OnlyFans American Racing) mentre a 78 troviamo Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini). Per capire come stiano crescendo le moto, in sette hanno girato sotto il record (1:40.640 di Aron Canet) e tutti ne hanno approfittato per prendere confidenza con le gomme Pirelli, grande novità di questo 2024 in Moto2 e Moto3. Quarto tempo per il primo degli italiani, il vicecampione del mondo Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) che precede proprio Aron Canet (Fantic Racing).

MOTO3

Nella classe più leggera il colombiano David Alonso (CFMOTO Aspar Team) è stato scalzato dal padrone di casa José Antonio Rueda che in 1:43.272 lo ha staccato di due decimi. Terza posizione a 4 decimi per un altro spagnolo, Ivan Ortolá, e per il suo vicino di box, il giapponese Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI). Dietro di loro Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3). Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) in 1:44.574 è il miglior rookie della Moto3.